Деньги просто так не дадут: Ростовская область пересмотрела условия для новых бойцов до конца года

В Ростовской области ввели дополнительную выплату в 400 тысяч рублей для тех, кто подпишет контракт с Министерством обороны до 31 декабря текущего года.
Региональное правительство установило этот размер единовременного пособия, чтобы привлечь в вооруженные силы больше людей и закрыть имеющиеся кадровые потребности.
"Выплата в размере 400 тысяч рублей является дополнительным стимулом для молодых людей, желающих служить в армии", — сообщили в правительстве региона.
Помимо регионального бонуса, бойцы получают социальные гарантии и льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Чтобы жители области узнали о новых условиях, власти запустят информационную кампанию.
|Условие
|Детали
|Сумма выплаты
|400 000 рублей
|Срок заключения контракта
|До 31 декабря 2024 года
|Кто получает
|Новые контрактники Минобороны в Ростовской области
Необходимо заключить договор с Минобороны до конца этого года — до 31 декабря.
Нет, региональная выплата дополняет стандартные социальные гарантии и льготы, которые положены всем военнослужащим по контракту.
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