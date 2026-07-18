Деньги просто так не дадут: Ростовская область пересмотрела условия для новых бойцов до конца года

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Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области ввели дополнительную выплату в 400 тысяч рублей для тех, кто подпишет контракт с Министерством обороны до 31 декабря текущего года.

Тюрьма
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюрьма

Региональное правительство установило этот размер единовременного пособия, чтобы привлечь в вооруженные силы больше людей и закрыть имеющиеся кадровые потребности.

"Выплата в размере 400 тысяч рублей является дополнительным стимулом для молодых людей, желающих служить в армии", — сообщили в правительстве региона.

Помимо регионального бонуса, бойцы получают социальные гарантии и льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Чтобы жители области узнали о новых условиях, власти запустят информационную кампанию.

Условие Детали
Сумма выплаты 400 000 рублей
Срок заключения контракта До 31 декабря 2024 года
Кто получает Новые контрактники Минобороны в Ростовской области

Ответы на популярные вопросы

Когда нужно успеть подписать контракт, чтобы получить деньги?

Необходимо заключить договор с Минобороны до конца этого года — до 31 декабря.

Это единственный вид поддержки?

Нет, региональная выплата дополняет стандартные социальные гарантии и льготы, которые положены всем военнослужащим по контракту.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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