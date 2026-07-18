Сил хватило на всё: в Псковской области завершили работы, которые изменят быт трёх тысяч людей

В деревне Писковичи Псковского округа завершают модернизацию сетей холодного водоснабжения. Обновление труб и монтаж новых колодцев затронули инфраструктуру, которой пользуются около трёх тысяч местных жителей.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ водоснабжение

На текущий момент основные технические работы закончены: трубопровод заменили согласно проекту, провели опрессовку и промывку трассы. Сейчас рабочие восстанавливают дорожные проезды и озеленение территорий, где проходили раскопки.

Ход работ проверили депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачева и глава Псковского округа Наталья Фёдорова.

Параметр Данные Объем финансирования около 44 млн рублей (федеральный бюджет) Количество бенефициаров 3 000 жителей Программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры", нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Для обычного жителя Писковичей замена изношенных труб означает стабильное давление в кранах и снижение количества аварийных отключений воды, которые часто случаются в сельской местности из-за ветхости сетей.

"Работы фактически завершены. Подрядчик поменял весь необходимый по проекту метраж трубопровода, смонтировал новые колодцы. Трасса полностью готова, опрессована и промыта", — сообщили в Псковском округе.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова