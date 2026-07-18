Сил хватило на всё: в Псковской области завершили работы, которые изменят быт трёх тысяч людей

В деревне Писковичи Псковского округа завершают модернизацию сетей холодного водоснабжения. Обновление труб и монтаж новых колодцев затронули инфраструктуру, которой пользуются около трёх тысяч местных жителей.
На текущий момент основные технические работы закончены: трубопровод заменили согласно проекту, провели опрессовку и промывку трассы. Сейчас рабочие восстанавливают дорожные проезды и озеленение территорий, где проходили раскопки.
Ход работ проверили депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачева и глава Псковского округа Наталья Фёдорова.
|Параметр
|Данные
|Объем финансирования
|около 44 млн рублей (федеральный бюджет)
|Количество бенефициаров
|3 000 жителей
|Программы
|"Модернизация коммунальной инфраструктуры", нацпроект "Инфраструктура для жизни"
Для обычного жителя Писковичей замена изношенных труб означает стабильное давление в кранах и снижение количества аварийных отключений воды, которые часто случаются в сельской местности из-за ветхости сетей.
"Работы фактически завершены. Подрядчик поменял весь необходимый по проекту метраж трубопровода, смонтировал новые колодцы. Трасса полностью готова, опрессована и промыта", — сообщили в Псковском округе.
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