Москва превращается в печь: спасатели раскрыли правила выживания в ближайшие дни

Столица готовится к температурному рекорду: в ближайшие два дня мегаполис накроет волна субтропического зноя. По прогнозам синоптиков Росгидромета, 19 и 20 июля Москва прогреется до +30 градусов. Городской главк МЧС уже перешел в режим повышенной готовности, а горожанам рекомендуют скорректировать свои планы на уикенд.
В условиях московской застройки "тридцать градусов" ощущаются тяжелее из-за раскаленного асфальта и отсутствия сквозняков в спальных районах. Спасатели советуют не испытывать организм на прочность и по возможности избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы — с 11:00 до 17:00. Светлая одежда из натуральных тканей, панама и постоянное пополнение водного баланса — это не просто рекомендации, а база для тех, кто не хочет познакомиться с бригадой скорой помощи.
"Для человеческого организма резкий скачок до 30 градусов — это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В мегаполисе тепловой остров удерживает температуру дольше, поэтому даже ночью облегчение наступает не сразу. Важно следить за самочувствием пожилых родственников и детей, у которых терморегуляция работает иначе", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
Для тех, кто планирует отдых у воды, стоит помнить о безопасности. Нагрузка на пляжные зоны в выходные возрастет кратно.
Сильная жара — это испытание и для городского хозяйства. Кондиционеры в метро и электробусах будут работать на пределе возможностей, а службы ЖКХ увеличат частоту полива дорожного полотна.
|Параметр
|Значение / Рекомендация
|Пиковая температура
|До +30°C в тени
|Опасный период
|С 19 по 20 июля включительно
|Режим питья
|Не менее 2 литров чистой воды в день
Не стоит забывать и о бытовой внимательности. Из-за жары и усталости люди часто теряют бдительность.
Оптимальный вариант — парки с густой кроной деревьев (Лосиный остров, Измайлово) или "прохладные" пространства торговых центров и музеев с мощной вентиляцией.
Категорически нет. Вода в фонтанах циркулирует по замкнутому циклу, в ней быстро размножаются бактерии, а риск получить травму об оборудование или удар током крайне высок.
Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде и не выгуливайте собак по раскаленному асфальту — это может вызвать ожоги подушечек лап.
Немедленно зайдите в любое помещение с кондиционером (магазин, аптека) и вызовите скорую помощь. До приезда врачей можно смочить лицо и шею прохладной водой.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.