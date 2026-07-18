Москва превращается в печь: спасатели раскрыли правила выживания в ближайшие дни

Столица готовится к температурному рекорду: в ближайшие два дня мегаполис накроет волна субтропического зноя. По прогнозам синоптиков Росгидромета, 19 и 20 июля Москва прогреется до +30 градусов. Городской главк МЧС уже перешел в режим повышенной готовности, а горожанам рекомендуют скорректировать свои планы на уикенд.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина стоит на жарком солнце

Правила выживания в бетонных джунглях

В условиях московской застройки "тридцать градусов" ощущаются тяжелее из-за раскаленного асфальта и отсутствия сквозняков в спальных районах. Спасатели советуют не испытывать организм на прочность и по возможности избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы — с 11:00 до 17:00. Светлая одежда из натуральных тканей, панама и постоянное пополнение водного баланса — это не просто рекомендации, а база для тех, кто не хочет познакомиться с бригадой скорой помощи.

"Для человеческого организма резкий скачок до 30 градусов — это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В мегаполисе тепловой остров удерживает температуру дольше, поэтому даже ночью облегчение наступает не сразу. Важно следить за самочувствием пожилых родственников и детей, у которых терморегуляция работает иначе", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Для тех, кто планирует отдых у воды, стоит помнить о безопасности. Нагрузка на пляжные зоны в выходные возрастет кратно.

Инфраструктура и риски перегрева

Сильная жара — это испытание и для городского хозяйства. Кондиционеры в метро и электробусах будут работать на пределе возможностей, а службы ЖКХ увеличат частоту полива дорожного полотна.

Параметр Значение / Рекомендация Пиковая температура До +30°C в тени Опасный период С 19 по 20 июля включительно Режим питья Не менее 2 литров чистой воды в день

Не стоит забывать и о бытовой внимательности. Из-за жары и усталости люди часто теряют бдительность.

Ответы на популярные вопросы

Где лучше всего прятаться от жары в Москве?

Оптимальный вариант — парки с густой кроной деревьев (Лосиный остров, Измайлово) или "прохладные" пространства торговых центров и музеев с мощной вентиляцией.

Можно ли купаться в городских фонтанах?

Категорически нет. Вода в фонтанах циркулирует по замкнутому циклу, в ней быстро размножаются бактерии, а риск получить травму об оборудование или удар током крайне высок.

Как помочь домашним животным в жару?

Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде и не выгуливайте собак по раскаленному асфальту — это может вызвать ожоги подушечек лап.

Что делать, если стало плохо на улице?

Немедленно зайдите в любое помещение с кондиционером (магазин, аптека) и вызовите скорую помощь. До приезда врачей можно смочить лицо и шею прохладной водой.

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