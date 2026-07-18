Борьба за мандаты в Якутии закипела: жесткий фильтр ЦИК отсеет лишних перед голосованием

В Якутии стартовал прием документов от кандидатов на выборах, которые пройдут 18-20 сентября. Голосование будет трехдневным. В этот период жители региона выберут депутатов Госдумы, народного депутата республики по Верхневилюйско-Горному округу и представителей в 27 муниципальных советах.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Выборы

По данным регионального Центризбиркома, первые претенденты уже подали бумаги. Процесс идет параллельно на федеральном, региональном и местном уровнях.

Депутаты Госдумы

Рабочая группа по проверке документов кандидатов в Государственную Думу девятого созыва работает ежедневно. На 18 июля свои пакеты документов представили семь человек. Один из них решил идти на выборы как самовыдвиженец.

На текущий момент официально зарегистрирован один кандидат. Остальные бумаги проходят проверку на соответствие избирательному законодательству.

Региональные и местные кампании

В Верхневилюйско-Горном округе пройдут дополнительные выборы депутата республиканского парламента. Сюда подали документы пять человек (включая одного самовыдвиженца). Пока зарегистрированы двое: Н. Н. Долгунов от "Единой России" и В. С. Скрыбыкин от партии "Новые люди".

Активность наблюдается и в муниципалитетах. В Нижнеколымском районе представители ЛДПР уже подали документы своих кандидатов в местный райсовет.

Уровень выборов / Округ Подали документы Зарегистрированы Госдума РФ (регион) 7 1 Верхневилюйско-Горный округ 5 2

Синхронизация сроков голосования на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) в три дня обусловлена общими правилами избирательного права при проведении выборов в Госдуму.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов