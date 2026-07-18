Город-миллионник долго терпел дефицит: в Красноярске возведут объект, который изменит статус региона

В Красноярске на Стрелке построят пятизвездочный гостиничный комплекс. Проект уже прошел государственную экспертизу, что стало последним формальным шагом перед получением разрешения на строительство.
Здание высотой 16 этажей возведут на левом берегу Качи, рядом с ТРЦ "КомсоМОЛЛ". Общая площадь комплекса составит 43,5 тысячи квадратных метров. Учитывая близость к реке, застройщику придется защитить участок от подтоплений: для этого возведут подпорную стену длиной 234 метра и создадут насыпь площадью 6,7 тысячи квадратных метров.
|Параметр
|Значение
|Площадь участка
|2,34 га
|Общая площадь здания
|43,5 тыс. кв. м
|Инвестиции
|более 3 млрд рублей
|Сроки строительства
|2026-2028 годы
Внутри комплекса разместят более 300 номеров, спа-зону, тренажерный зал, салон красоты и два ресторана. Предусмотрен теплый подземный паркинг. Котлован под объект уже вырыт.
Проект реализуют правительство Красноярского края и ООО "Сибинвест". Строительство отеля закреплено в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.
Для Красноярска появление такого объекта меняет рыночную ситуацию. Сейчас в городе-миллионнике работает лишь один отель категории "пять звезд" — Solomin. Новый комплекс должен усилить позиции города как делового центра Сибири и привлечь больше туристов за счет расположения с видом на Енисей и вантовый мост.
"Создание полноценной гостиничной инфраструктуры высокого уровня напрямую влияет на способность города принимать крупные деловые форумы и международные делегации, что критично для статуса регионального центра", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.