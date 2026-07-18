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Город-миллионник долго терпел дефицит: в Красноярске возведут объект, который изменит статус региона

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске на Стрелке построят пятизвездочный гостиничный комплекс. Проект уже прошел государственную экспертизу, что стало последним формальным шагом перед получением разрешения на строительство.

Стойка регистрации в гостинице
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стойка регистрации в гостинице

Здание высотой 16 этажей возведут на левом берегу Качи, рядом с ТРЦ "КомсоМОЛЛ". Общая площадь комплекса составит 43,5 тысячи квадратных метров. Учитывая близость к реке, застройщику придется защитить участок от подтоплений: для этого возведут подпорную стену длиной 234 метра и создадут насыпь площадью 6,7 тысячи квадратных метров.

Параметр Значение
Площадь участка 2,34 га
Общая площадь здания 43,5 тыс. кв. м
Инвестиции более 3 млрд рублей
Сроки строительства 2026-2028 годы

Внутри комплекса разместят более 300 номеров, спа-зону, тренажерный зал, салон красоты и два ресторана. Предусмотрен теплый подземный паркинг. Котлован под объект уже вырыт.

Проект реализуют правительство Красноярского края и ООО "Сибинвест". Строительство отеля закреплено в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

Для Красноярска появление такого объекта меняет рыночную ситуацию. Сейчас в городе-миллионнике работает лишь один отель категории "пять звезд" — Solomin. Новый комплекс должен усилить позиции города как делового центра Сибири и привлечь больше туристов за счет расположения с видом на Енисей и вантовый мост.

"Создание полноценной гостиничной инфраструктуры высокого уровня напрямую влияет на способность города принимать крупные деловые форумы и международные делегации, что критично для статуса регионального центра", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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