Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бедра не худеют, несмотря на тренировки? Вот что на самом деле мешает избавиться от объемов
Смертный приговор цилиндрам: чего никогда нельзя делать в процессе ухода за авто
Топливный голод в полях: воровство горючего поставило под удар завершение уборки в Беларуси
Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов
Врачи больше не ждут визитов: в Перми внедрили систему, которая изменит контроль за здоровьем
Штраф за вождение с голым торсом: чем на самом деле рискуют водители в жару
Дышать станет невозможно: пожар в Шахтах Ростовской области заставил власти применить спецтехнику
Нефтяной выбор поставил ЕС в тупик: Венгрия просит США закрыть глаза на связи с Москвой
Дорогу просто смыло водой: жители Прикамья создали обходной путь, чтобы не остаться в изоляции

Люди часами стоят без топлива: в Ростове-на-Дону развернули пункты экстренной поддержки водителей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Волонтеры, казаки и сотрудники муниципальных штабов Ростовской области помогают водителям, которые стоят в очередях на заправочных станциях из-за перебоев с электричеством.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на АЗС открыли пункты помощи. Добровольцы раздают автомобилистам воду и еду, а также следят за порядком в очередях, чтобы избежать конфликтов и заторов на дорогах.

Помимо продуктов, волонтеры подсказывают водителям, где энергоснабжение уже восстановили и в какие районы лучше переехать за топливом, чтобы не терять время.

"Такие инициативы важны для поддержки граждан в трудные времена", — отметили представители региональных властей.

Ситуация с энергоснабжением напрямую влияет на работу насосов на заправках, что создает повышенную нагрузку на транспортную сеть городов. Помощь волонтеров позволяет снизить напряженность в очередях и обеспечить базовые потребности людей, застрявших в ожидании топлива.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Газ
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Наследие Петровской эпохи: события в Архангельске вернут городу славу главного порта страны
Архангельская область
Наследие Петровской эпохи: события в Архангельске вернут городу славу главного порта страны
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Последние материалы
Бедра не худеют, несмотря на тренировки? Вот что на самом деле мешает избавиться от объемов
Смертный приговор цилиндрам: чего никогда нельзя делать в процессе ухода за авто
Топливный голод в полях: воровство горючего поставило под удар завершение уборки в Беларуси
Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов
Врачи больше не ждут визитов: в Перми внедрили систему, которая изменит контроль за здоровьем
Штраф за вождение с голым торсом: чем на самом деле рискуют водители в жару
Дышать станет невозможно: пожар в Шахтах Ростовской области заставил власти применить спецтехнику
Нефтяной выбор поставил ЕС в тупик: Венгрия просит США закрыть глаза на связи с Москвой
Дорогу просто смыло водой: жители Прикамья создали обходной путь, чтобы не остаться в изоляции
Деньги просто так не дадут: Ростовская область пересмотрела условия для новых бойцов до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.