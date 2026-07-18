Люди часами стоят без топлива: в Ростове-на-Дону развернули пункты экстренной поддержки водителей

Волонтеры, казаки и сотрудники муниципальных штабов Ростовской области помогают водителям, которые стоят в очередях на заправочных станциях из-за перебоев с электричеством.
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на АЗС открыли пункты помощи. Добровольцы раздают автомобилистам воду и еду, а также следят за порядком в очередях, чтобы избежать конфликтов и заторов на дорогах.
Помимо продуктов, волонтеры подсказывают водителям, где энергоснабжение уже восстановили и в какие районы лучше переехать за топливом, чтобы не терять время.
"Такие инициативы важны для поддержки граждан в трудные времена", — отметили представители региональных властей.
Ситуация с энергоснабжением напрямую влияет на работу насосов на заправках, что создает повышенную нагрузку на транспортную сеть городов. Помощь волонтеров позволяет снизить напряженность в очередях и обеспечить базовые потребности людей, застрявших в ожидании топлива.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.