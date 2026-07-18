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Взяли лишние деньги за карту: ситуация в Нижнесортымском обнажила системный обман покупателей

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Житель Нижнесортымского Дмитрий Семенов столкнулся с требованием доплатить 2% к стоимости путевки в турагентстве из-за выбора способа оплаты. С employees фирмы потребовали надбавку, так как клиент решил рассчитаться банковской картой, а не наличными.

оплата картой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
оплата картой

Подобная практика встречается в торговле и сфере услуг часто: компании пытаются переложить расходы на эквайринг (обслуживание терминалов) на плечи покупателей, вводя скрытые комиссии.

Законно ли менять цену при оплате картой

Устанавливать разные цены на одну и ту же услугу в зависимости от формы оплаты запрещено. Это прямое нарушение прав потребителя.

"Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», продавец не имеет права менять стоимость товара или услуги из-за того, что клиент платит пластиком, а не купюрами. Требование доплатить 2% незаконно", — пояснил Александр Силютин, специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургутского района.

Как действовать потребителю

Если продавец настаивает на наценке, рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

  • сослаться на статью 16.1 Закона «О защите прав потребителей» и потребовать продать услугу по цене, указанной в договоре или прайсе;
  • в случае отказа — зафиксировать факт нарушения и направить жалобу в Роспотребнадзор;
  • обратиться в суд для защиты своих прав.

Поскольку закон полностью на стороне покупателя, такие споры обычно решаются в пользу клиента.

Ответы на популярные вопросы

Куда обратиться за помощью в Сургутском районе?

Помочь составить претензию могут специалисты администрации Сургутского района. Прием ведется по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 312. Также можно связаться по телефону 529-051.

Может ли магазин предлагать скидку при оплате наличными?

Скидка — это добровольное снижение цены. Однако принудительное увеличение стоимости при использовании карты является незаконным ограничением прав потребителя.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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