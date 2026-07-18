Взяли лишние деньги за карту: ситуация в Нижнесортымском обнажила системный обман покупателей

Житель Нижнесортымского Дмитрий Семенов столкнулся с требованием доплатить 2% к стоимости путевки в турагентстве из-за выбора способа оплаты. С employees фирмы потребовали надбавку, так как клиент решил рассчитаться банковской картой, а не наличными.
Подобная практика встречается в торговле и сфере услуг часто: компании пытаются переложить расходы на эквайринг (обслуживание терминалов) на плечи покупателей, вводя скрытые комиссии.
Устанавливать разные цены на одну и ту же услугу в зависимости от формы оплаты запрещено. Это прямое нарушение прав потребителя.
"Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», продавец не имеет права менять стоимость товара или услуги из-за того, что клиент платит пластиком, а не купюрами. Требование доплатить 2% незаконно", — пояснил Александр Силютин, специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургутского района.
Если продавец настаивает на наценке, рекомендуется действовать по следующему алгоритму:
Поскольку закон полностью на стороне покупателя, такие споры обычно решаются в пользу клиента.
Помочь составить претензию могут специалисты администрации Сургутского района. Прием ведется по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 312. Также можно связаться по телефону 529-051.
Скидка — это добровольное снижение цены. Однако принудительное увеличение стоимости при использовании карты является незаконным ограничением прав потребителя.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.