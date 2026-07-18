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Жара в Астрахани обернулась войной: судебные иски заставили владельцев срывать блоки с фасадов

Россия » Юг » Астрахань

Аномальная жара 2026 года с температурой выше +30°C в Астрахани спровоцировала ажиотажный спрос на кондиционеры. Однако покупка техники стала лишь первым этапом: теперь владельцы квартир всё чаще оказываются втянуты в судебные споры с соседями и управляющими компаниями из-за неправильного монтажа блоков на фасады домов.

Перестал выключать кондиционер, когда ухожу из дома: настроил на особый режим — в квартире свежо, а мотор не ревет
Фото: предоставлено Pravda.Ru Арсением Федосеевым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Перестал выключать кондиционер, когда ухожу из дома: настроил на особый режим — в квартире свежо, а мотор не ревет

Фасад вам не принадлежит

Многие собственники ошибочно полагают, что стена под окном является их частной собственностью. По закону (ст. 36 ЖК РФ) внешние стены многоквартирного дома — это общее имущество всех жильцов, наравне с подъездами и чердаками.

Размещение внешнего блока сплит-системы означает использование этого общего имущества, что требует согласия других владельцев (ст. 44 ЖК РФ). Судебная практика последних лет стала жестче: теперь даже старые кондиционеры, которые висели годами, могут быть признаны незаконными. Определение Третьего кассационного суда от февраля 2026 года подтвердило, что исковая давность на требования об устранении нарушений права собственности не распространяется. Это значит, что любой новый сосед может через суд добиться демонтажа вашего блока, даже если он установлен десять лет назад.

Сколько голосов нужно собрать

С конца 2025 года контроль за фасадами ужесточился: письменное согласие собственников стало обязательным условием. Без него монтаж считается незаконным.

Вариант согласования Порог голосов Риски
Минимальный Простое большинство (50% + 1 голос) Высокая вероятность оспаривания в суде
Безопасный Не менее 2/3 всех собственников Максимальная юридическая защита

Оптимальным решением будет инициировать общее собрание собственников (ОСС) для утверждения единой схемы размещения блоков или установки специальных "корзин" для всего дома.

Особенности для Астраханской области

В регионе действуют строгие ограничения для объектов культурного наследия. Установка блоков на лицевых фасадах таких зданий запрещена. Возможен монтаж только на дворовой стороне, крыше или внутри балконов без крепления к историческим конструкциям.

"Запрет существует, именно поэтому новостройки возводят сразу с коробами для кондиционеров, застройщик сам согласовывает. Вешать кондиционеры без собрания собственников сейчас астраханцы могут на свой страх и риск. Есть шанс, что никто не оштрафует, но прийти надзорные органы могут в любой момент, например, после обращения соседей", — пояснила практикующий юрист Дарья Поротикова.

Для обычных домов в области правило остается прежним: самовольный монтаж без протокола собрания запрещен. Штрафы за порчу памятников архитектуры могут достигать 200-300 тысяч рублей.

Технические причины для демонтажа

Даже наличие согласия соседей не гарантирует безопасность, если нарушены санитарные нормы:

  • Шум. Если уровень звука в соседних комнатах превышает 40 дБА днем и 30 дБА ночью (СанПиН 1.2.3685-21), Роспотребнадзор может потребовать демонтажа прибора.
  • Конденсат. Слив воды на подоконники или головы прохожих запрещен. Вода должна уходить в канализацию. Ржавые потеки на фасаде — прямой повод для иска о порче имущества.
  • Вибрация. Отсутствие виброопор при креплении к кирпичу создает низкочастотный гул, который передается по всей стене.

Пошаговый план установки

Чтобы избежать судебных исков и принудительного демонтажа, рекомендуется следовать этому алгоритму:

  1. Проверка проекта. Уточните, есть ли в доме заводские ниши или корзины.
  2. Проведение ОСС. Получите разрешение на использование фасада через очное голосование или ГИС ЖКХ.
  3. Технические условия. Запросите в УК данные о допустимом весе блоков и точках слива дренажа.
  4. Профессиональный монтаж. Используйте виброизоляторы и отводите конденсат в канализацию.
  5. Хранение документов. Сохраните копию протокола ОСС — это единственный документ, защищающий ваши вложения при смене руководства ТСЖ или продаже квартиры.

Административный штраф за самострой невелик (до 2 500 рублей), но гражданские расходы на демонтаж, экспертизы и восстановление фасада могут составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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