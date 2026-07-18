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Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Южной Якутии с 18 июля увеличили суточные лимиты отпуска топлива на АЗС "Томмотской нефтебазы". Решение приняли по поручению Председателя Правительства республики Кирилла Бычкова, чтобы стабилизировать ситуацию с доступностью горючего в Алданском и Нерюнгринском районах.

Очередь советских автомобилей на АЗС на закате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

О переменах в логистике и закупках сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков.

Вид топлива Старый лимит (тонн/сутки) Новый лимит (тонн/сутки)
Бензин АИ-95 20 27
Дизельное топливо 34 45
Бензин АИ-92 9 9 (без изменений)

Параллельно республика поддерживает сельхозпроизводителей в разгар кормозаготовительной кампании. В 19 районах и Якутске уже распределили 844,5 тонны дизеля — это около 20% июльской потребности. Остальные объемы будут направлять по мере поступления новых партий.

Отход от биржи и северный завоз

Текущие перебои с топливом стали следствием срывов сделок и сложностей с биржевыми закупками. Чтобы не зависеть от колебаний рынка, Якутия вместе с Минэнерго и Минвостокразвития РФ готовит новую схему северного завоза. Суть изменений — переход на прямые долгосрочные договоры между регионами и нефтяными компаниями.

"Такой механизм позволит повысить надежность поставок и снизить зависимость от биржевых закупок", — пояснил Дмитрий Лепчиков.

Предложения региона уже получили поддержку на федеральном уровне в рамках поручений заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. Теперь задача властей — восстановить нормативные запасы топлива в ежедневном режиме.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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