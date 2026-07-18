Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС

В Южной Якутии с 18 июля увеличили суточные лимиты отпуска топлива на АЗС "Томмотской нефтебазы". Решение приняли по поручению Председателя Правительства республики Кирилла Бычкова, чтобы стабилизировать ситуацию с доступностью горючего в Алданском и Нерюнгринском районах.
О переменах в логистике и закупках сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков.
|Вид топлива
|Старый лимит (тонн/сутки)
|Новый лимит (тонн/сутки)
|Бензин АИ-95
|20
|27
|Дизельное топливо
|34
|45
|Бензин АИ-92
|9
|9 (без изменений)
Параллельно республика поддерживает сельхозпроизводителей в разгар кормозаготовительной кампании. В 19 районах и Якутске уже распределили 844,5 тонны дизеля — это около 20% июльской потребности. Остальные объемы будут направлять по мере поступления новых партий.
Текущие перебои с топливом стали следствием срывов сделок и сложностей с биржевыми закупками. Чтобы не зависеть от колебаний рынка, Якутия вместе с Минэнерго и Минвостокразвития РФ готовит новую схему северного завоза. Суть изменений — переход на прямые долгосрочные договоры между регионами и нефтяными компаниями.
"Такой механизм позволит повысить надежность поставок и снизить зависимость от биржевых закупок", — пояснил Дмитрий Лепчиков.
Предложения региона уже получили поддержку на федеральном уровне в рамках поручений заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. Теперь задача властей — восстановить нормативные запасы топлива в ежедневном режиме.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.