Жителей Орла больше не прижмут старыми счетами: судебный запрет обнулил право на принуждение

Верховный суд РФ запретил управляющим компаниям и поставщикам ресурсов включать в платежки за ЖКУ долги, по которым истек срок исковой давности. Теперь в квитанциях не должны фигурировать задолженности старше трех лет.

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Это решение означает, что жители Орла и Орловской области защищены от бессрочного обременения старыми долгами. Суд указал, что граждане не могут находиться в состоянии бесконечного финансового давления. Истечение трехлетнего срока не отменяет сам факт долга, но лишает организацию права требовать его оплаты принудительно.

"Срок исковой давности необходим для стабильности оборота, а граждан нельзя ставить под угрозу бессрочного обременения", — подчеркнули судьи.

Для обычного пользователя ЖКХ это означает запрет на любые односторонние действия со стороны коммунальщиков по старым долгам. Организации больше не могут использовать зачет средств или безакцептное списание счетов для погашения задолженности, которой более трех лет.

Дополнительные меры защиты должников

Параллельно с судебным решением работают и законодательные механизмы по снижению финансовой нагрузки на население. Правительство продлило мораторий на повышение пени за просрочку оплаты коммунальных услуг. Эти ограничения будут действовать до конца 2026 года.

Также в профильных ведомствах обсуждают полный запрет на передачу долгов граждан по ЖКУ коллекторским агентствам. Если эта инициатива будет принята, жители регионов избавятся от давления частных структур по взысканию платежей.

Инструмент защиты Суть изменения Срок исковой давности Запрет включать в квитанции долги старше 3 лет Мораторий на пени Заморозка роста пеней до конца 2026 года Работа коллекторов Обсуждается запрет на передачу долгов по ЖКХ

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова