Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром 18 июля на границе Алтайского края и Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 50 километрах от города Яровой, вблизи поселков Анисимовка и Бурла.
По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", толчок зафиксировали около 04:00. В эпицентральной зоне интенсивность колебаний составила от 6,3 до 6,8 балла по шкале MSK-64.
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Оперативный штаб МЧС сообщает, что происшествие не привело к жертвам и пострадавшим. Разрушений зданий или повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
|Параметр
|Данные
|Магнитуда
|5,3
|Интенсивность в эпицентре
|6,3-6,8 балла
|Локация
|Граница Алтайского края и Новосибирской области (50 км от Ярового)
"Разрушений зданий и инфраструктуры нет, жертв и пострадавших — тоже", — сообщил оперативный штаб МЧС.
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