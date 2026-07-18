Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром 18 июля на границе Алтайского края и Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 50 километрах от города Яровой, вблизи поселков Анисимовка и Бурла.

Фото: MoneyTimes by Ольга Шафранская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро Большое Яровое

По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", толчок зафиксировали около 04:00. В эпицентральной зоне интенсивность колебаний составила от 6,3 до 6,8 балла по шкале MSK-64.

В Бийске подземные толчки ощутили жители верхних этажей домов.

Оперативный штаб МЧС сообщает, что происшествие не привело к жертвам и пострадавшим. Разрушений зданий или повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Параметр Данные Магнитуда 5,3 Интенсивность в эпицентре 6,3-6,8 балла Локация Граница Алтайского края и Новосибирской области (50 км от Ярового)

"Разрушений зданий и инфраструктуры нет, жертв и пострадавших — тоже", — сообщил оперативный штаб МЧС.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова