В Пскове решили не экономить на эстетике: итоговая сумма закупок предопределила облик Рождества

В Пскове на оформление города к Рождеству могут потратить почти 27 миллионов рублей. Сумма в 26 853 706 рублей указана в документах на портале госзакупок.
Планируют украсить гирляндами пешеходный и Советский мосты, а также фонарные столбы в центре города. Для обычного жителя или гостя Пскова это означает, что праздничная иллюминация охватит основные транспортные и прогулочные узлы.
|Параметр
|Детали
|Бюджет
|26 853 706 рублей
|Дата выбора подрядчика
|5 августа
|Срок завершения работ
|до 25 декабря
Программа "Псков — город Рождества" стартовала в конце 2024 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Чтобы город выглядел единообразно, городская администрация и Театрально-концертная дирекция области создали специальный брендбук. Именно по этим стандартам оформляют центральные улицы и площади.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.