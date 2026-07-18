В Пскове решили не экономить на эстетике: итоговая сумма закупок предопределила облик Рождества

В Пскове на оформление города к Рождеству могут потратить почти 27 миллионов рублей. Сумма в 26 853 706 рублей указана в документах на портале госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены Зимний вечер в парке с праздничными елками и снежными фигурами

Планируют украсить гирляндами пешеходный и Советский мосты, а также фонарные столбы в центре города. Для обычного жителя или гостя Пскова это означает, что праздничная иллюминация охватит основные транспортные и прогулочные узлы.

Параметр Детали Бюджет 26 853 706 рублей Дата выбора подрядчика 5 августа Срок завершения работ до 25 декабря

Программа "Псков — город Рождества" стартовала в конце 2024 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Чтобы город выглядел единообразно, городская администрация и Театрально-концертная дирекция области создали специальный брендбук. Именно по этим стандартам оформляют центральные улицы и площади.