Свет в домах больше не пропадет: масштабные работы в ЛНР предопределили финал затяжных сбоев

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Россия » Новороссия » Луганск

Специалисты "Луганскэнерго" проводят капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ВЛ) в Краснодонском, Стахановском и Краснолучском округах ЛНР. Об этом сообщили в Минтопэнерго ЛНР.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

Работы включают замену изношенных опор и проводов, а также обновление вышедшего из строя оборудования. Параллельно энергетики ремонтируют подстанцию классом напряжения 35-110 кВ. Эти меры должны снизить количество аварий и стабилизировать подачу электричества в указанных районах.

Объект / Направление Вид работ
ВЛ 110 кВ (Краснодонский, Стахановский, Краснолучский округа) Капитальный ремонт, замена опор и проводов
Подстанция 35-110 кВ Капитальный ремонт оборудования
Линии электропередачи 35 кВ (две линии) Реконструкция и модернизация

По данным министерства, на 2026 год также запланировали обновление объектов электроэнергетики и закупку спецтехники.

В ведомстве отметили, что сотрудники "Луганскэнерго" одновременно с плановым ремонтом восстанавливают оборудование на подстанциях, поврежденное в результате атак беспилотников ВСУ.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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