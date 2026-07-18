Свет в домах больше не пропадет: масштабные работы в ЛНР предопределили финал затяжных сбоев

Специалисты "Луганскэнерго" проводят капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ВЛ) в Краснодонском, Стахановском и Краснолучском округах ЛНР. Об этом сообщили в Минтопэнерго ЛНР.
Работы включают замену изношенных опор и проводов, а также обновление вышедшего из строя оборудования. Параллельно энергетики ремонтируют подстанцию классом напряжения 35-110 кВ. Эти меры должны снизить количество аварий и стабилизировать подачу электричества в указанных районах.
|Объект / Направление
|Вид работ
|ВЛ 110 кВ (Краснодонский, Стахановский, Краснолучский округа)
|Капитальный ремонт, замена опор и проводов
|Подстанция 35-110 кВ
|Капитальный ремонт оборудования
|Линии электропередачи 35 кВ (две линии)
|Реконструкция и модернизация
По данным министерства, на 2026 год также запланировали обновление объектов электроэнергетики и закупку спецтехники.
В ведомстве отметили, что сотрудники "Луганскэнерго" одновременно с плановым ремонтом восстанавливают оборудование на подстанциях, поврежденное в результате атак беспилотников ВСУ.
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