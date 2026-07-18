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Слишком много машин у терминала: Южно-Курильск ввел жесткие рамки для водителей на площади

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В аэропорту Южно-Курильска изменили схему движения и правила парковки на привокзальной площади. Администрация района установила новые дорожные знаки, чтобы развести потоки машин и освободить зону терминала для пассажиров.

Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Теперь на площади действует одностороннее движение. Маршруты заезда разделили по типу транспорта: те, кто едет из поселка Южно-Курильск, заезжают через первый въезд со своей стороны. Пассажирские маршрутки из села Головнино должны использовать первый заезд со стороны своего населенного пункта.

Ограничение Условие
Ночной запрет Стоянка и остановка запрещены с 21:00 до 08:00
Зоны запрета Проезжие части (вне парковки) и зона терминала

Площадь теперь работает только как транзитная зона. Здесь можно быстро высадить пассажиров или выгрузить багаж, но оставлять машину надолго нельзя.

"Просим соблюдать правила дорожного движения", — сообщили в мэрии.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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Слишком много машин у терминала: Южно-Курильск ввел жесткие рамки для водителей на площади
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