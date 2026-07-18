Слишком много машин у терминала: Южно-Курильск ввел жесткие рамки для водителей на площади

В аэропорту Южно-Курильска изменили схему движения и правила парковки на привокзальной площади. Администрация района установила новые дорожные знаки, чтобы развести потоки машин и освободить зону терминала для пассажиров.
Теперь на площади действует одностороннее движение. Маршруты заезда разделили по типу транспорта: те, кто едет из поселка Южно-Курильск, заезжают через первый въезд со своей стороны. Пассажирские маршрутки из села Головнино должны использовать первый заезд со стороны своего населенного пункта.
|Ограничение
|Условие
|Ночной запрет
|Стоянка и остановка запрещены с 21:00 до 08:00
|Зоны запрета
|Проезжие части (вне парковки) и зона терминала
Площадь теперь работает только как транзитная зона. Здесь можно быстро высадить пассажиров или выгрузить багаж, но оставлять машину надолго нельзя.
"Просим соблюдать правила дорожного движения", — сообщили в мэрии.
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