Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иногда лучший маникюр — тот, которого не видно: японская техника вернет ногтям природный блеск
Рацион один, а животы болят по-разному: 5 факторов, которые превращают простой обед в проблему
Снимки из кратера Кайзер: привычная картина Марса превратилась в пугающую аномалию после смены ракурса
Рынок жилья в России рухнул: показатели ввода упали до минимума за последние пять лет
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Жителей Орла больше не прижмут старыми счетами: судебный запрет обнулил право на принуждение
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Земля отдала первое золото: Белоруссия зафиксировала объём зерна, который обеспечит заводы столицы
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Парадокс потребительского рынка Югры: пока одни товары дорожали, другие резко упали в цене

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Цены в Югре за июнь выросли на 1,06%. Годовая инфляция в регионе ускорилась до 5,32%, что остается ниже среднего показателя по России (6,02%). Об этом сообщили в Отделении Банка России по Тюменской области.

Пожилая женщина покупает овощи и молочные продукты в супермаркете
Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина покупает овощи и молочные продукты в супермаркете

Основным драйвером роста стали непродовольственные товары и услуги. За год услуги подорожали сильнее всего — на 6,68%, непродовольственные товары прибавили 4,99%, а продукты питания — 4,53%.

Топливный скачок

Наиболее резкий скачок цен зафиксировали на моторное топливо. В июне бензин и дизель в Югре подорожали на 14,49%, а за год рост составил 31,05%. Для сравнения: по стране за месяц цены на топливо выросли на 6,88%, за год — на 19,68%.

Регулятор объясняет ситуацию совпадением двух факторов: временным сокращением выпуска нефтепродуктов из-за ремонтов на заводах и сезонным всплеском спроса в период отпусков и дачного сезона.

Категория товара/услуги Рост за месяц (%) Рост за год (%)
Моторное топливо (Югра) 14,49 31,05
Моторное топливо (РФ) 6,88 19,68
Услуги (Югра) - 6,68

Потребительский рынок: что подорожало и подешевело

В июне выросли цены на инструменты, оборудование, моющие средства и телерадиотовары. Снижение стоимости зафиксировали на смартфоны и беспроводные наушники (на 1,85%), а также на строительные материалы, трикотаж и легковые автомобили. Банк России связывает удешевление электроники с укреплением рубля в прошлые месяцы и падением спроса.

В продовольственном секторе подорожали овощи и фрукты (на 2,11%), в частности лук, морковь и картофель. Это связано с истощением запасов прошлого года при отсутствии нового урожая. Импортные груши, лимоны и виноград стали дороже из-за логистики и курса валют. Также выросли цены на сыр (1,43%), рыбу (1,39%) и мясо (1,38%).

Подешевели яйца — на 11,26%, что стало следствием сезонного роста производства.

Сфера услуг

Наибольший рост в июне показали зарубежные туры (+6,72%) и телекоммуникации (+5,08%). Противоположная тенденция отмечена в авиаперевозках: услуги пассажирского транспорта подешевели на 4,2%. Причиной стало расширение полетных программ и запуск новых субсидируемых рейсов из региона.

"Запасы прошлогоднего урожая сокращаются, а новый отечественный урожай еще не поступил в достаточном объеме", — пояснили в Банке России причины роста цен на овощи.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Бизнес
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Калининград задыхается в пробках: решение перекроит привычные маршруты всех горожан
Калининградская область
Калининград задыхается в пробках: решение перекроит привычные маршруты всех горожан
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Последние материалы
Иногда лучший маникюр — тот, которого не видно: японская техника вернет ногтям природный блеск
Рацион один, а животы болят по-разному: 5 факторов, которые превращают простой обед в проблему
Снимки из кратера Кайзер: привычная картина Марса превратилась в пугающую аномалию после смены ракурса
Рынок жилья в России рухнул: показатели ввода упали до минимума за последние пять лет
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Жителей Орла больше не прижмут старыми счетами: судебный запрет обнулил право на принуждение
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Земля отдала первое золото: Белоруссия зафиксировала объём зерна, который обеспечит заводы столицы
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Слишком много машин у терминала: Южно-Курильск ввел жесткие рамки для водителей на площади
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.