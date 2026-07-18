Парадокс потребительского рынка Югры: пока одни товары дорожали, другие резко упали в цене

Цены в Югре за июнь выросли на 1,06%. Годовая инфляция в регионе ускорилась до 5,32%, что остается ниже среднего показателя по России (6,02%). Об этом сообщили в Отделении Банка России по Тюменской области.

Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены Пожилая женщина покупает овощи и молочные продукты в супермаркете

Основным драйвером роста стали непродовольственные товары и услуги. За год услуги подорожали сильнее всего — на 6,68%, непродовольственные товары прибавили 4,99%, а продукты питания — 4,53%.

Топливный скачок

Наиболее резкий скачок цен зафиксировали на моторное топливо. В июне бензин и дизель в Югре подорожали на 14,49%, а за год рост составил 31,05%. Для сравнения: по стране за месяц цены на топливо выросли на 6,88%, за год — на 19,68%.

Регулятор объясняет ситуацию совпадением двух факторов: временным сокращением выпуска нефтепродуктов из-за ремонтов на заводах и сезонным всплеском спроса в период отпусков и дачного сезона.

Категория товара/услуги Рост за месяц (%) Рост за год (%) Моторное топливо (Югра) 14,49 31,05 Моторное топливо (РФ) 6,88 19,68 Услуги (Югра) - 6,68

Потребительский рынок: что подорожало и подешевело

В июне выросли цены на инструменты, оборудование, моющие средства и телерадиотовары. Снижение стоимости зафиксировали на смартфоны и беспроводные наушники (на 1,85%), а также на строительные материалы, трикотаж и легковые автомобили. Банк России связывает удешевление электроники с укреплением рубля в прошлые месяцы и падением спроса.

В продовольственном секторе подорожали овощи и фрукты (на 2,11%), в частности лук, морковь и картофель. Это связано с истощением запасов прошлого года при отсутствии нового урожая. Импортные груши, лимоны и виноград стали дороже из-за логистики и курса валют. Также выросли цены на сыр (1,43%), рыбу (1,39%) и мясо (1,38%).

Подешевели яйца — на 11,26%, что стало следствием сезонного роста производства.

Сфера услуг

Наибольший рост в июне показали зарубежные туры (+6,72%) и телекоммуникации (+5,08%). Противоположная тенденция отмечена в авиаперевозках: услуги пассажирского транспорта подешевели на 4,2%. Причиной стало расширение полетных программ и запуск новых субсидируемых рейсов из региона.

"Запасы прошлогоднего урожая сокращаются, а новый отечественный урожай еще не поступил в достаточном объеме", — пояснили в Банке России причины роста цен на овощи.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов