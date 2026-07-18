Тихая прогулка обернется трагедией: Ростовская область обозначила зоны, где риск стал критическим

Восточные и юго-восточные районы Ростовской области остаются самыми опасными зонами для встреч с клещами и каракуртами. Об этом сообщил эколог и биолог Илья Андреев.
Наибольший риск укусов зафиксирован в Ремонтненском, Зимовниковском, Дубовском, Сальском и Мартыновском районах. В этих локациях клещи могут переносить лихорадку Ку и Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку.
Особую осторожность стоит проявлять отдыхающим у воды. Степные гадюки и водяные ужи чаще всего попадаются в дельте Дона, на побережье Таганрогского залива, а также в Аксайском и Каменском районах. В этих же местах высокая концентрация кровососущих насекомых и клещей.
|Тип угрозы
|Районы повышенного риска
|Клещи и каракурты
|Ремонтненский, Зимовниковский, Дубовский, Сальский, Мартыновский
|Змеи (гадюки, ужи)
|Дельта Дона, побережье Таганрогского залива, Аксайский, Каменский
Чтобы избежать укусов или смягчить последствия, биолог рекомендует использовать закрытую одежду и обрабатывать её акарицидными средствами. Также стоит применять репелленты.
В походную или прогулочную сумку стоит положить:
"Такие меры позволяют снизить вероятность тяжелых последствий после укусов опасных животных и насекомых", — пояснил Илья Андреев.
Природно-климатические условия востока Ростовской области создают идеальную среду для обитания каракурта и определенных видов клещей. Опасность усиливается в периоды высокой влажности или после засух, когда насекомые мигрируют в поисках пищи. Использование специализированных средств защиты и наличие базовой аптечки — единственный способ минимизировать риск тяжелых отравлений или инфекций в этих зонах.
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