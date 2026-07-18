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Тихая прогулка обернется трагедией: Ростовская область обозначила зоны, где риск стал критическим

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Восточные и юго-восточные районы Ростовской области остаются самыми опасными зонами для встреч с клещами и каракуртами. Об этом сообщил эколог и биолог Илья Андреев.

Гинкго двулопастный - Ginkgo biloba
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гинкго двулопастный - Ginkgo biloba

Наибольший риск укусов зафиксирован в Ремонтненском, Зимовниковском, Дубовском, Сальском и Мартыновском районах. В этих локациях клещи могут переносить лихорадку Ку и Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку.

Где чаще всего встречаются змеи

Особую осторожность стоит проявлять отдыхающим у воды. Степные гадюки и водяные ужи чаще всего попадаются в дельте Дона, на побережье Таганрогского залива, а также в Аксайском и Каменском районах. В этих же местах высокая концентрация кровососущих насекомых и клещей.

Тип угрозы Районы повышенного риска
Клещи и каракурты Ремонтненский, Зимовниковский, Дубовский, Сальский, Мартыновский
Змеи (гадюки, ужи) Дельта Дона, побережье Таганрогского залива, Аксайский, Каменский

Как защититься

Чтобы избежать укусов или смягчить последствия, биолог рекомендует использовать закрытую одежду и обрабатывать её акарицидными средствами. Также стоит применять репелленты.

В походную или прогулочную сумку стоит положить:

  • инструмент для удаления клещей;
  • антигистаминные препараты и сорбенты;
  • запас питьевой воды.

"Такие меры позволяют снизить вероятность тяжелых последствий после укусов опасных животных и насекомых", — пояснил Илья Андреев.

Экспертная проверка: Ирина Петрова эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам

Природно-климатические условия востока Ростовской области создают идеальную среду для обитания каракурта и определенных видов клещей. Опасность усиливается в периоды высокой влажности или после засух, когда насекомые мигрируют в поисках пищи. Использование специализированных средств защиты и наличие базовой аптечки — единственный способ минимизировать риск тяжелых отравлений или инфекций в этих зонах.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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