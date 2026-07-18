Рыбаки Сахалина столкнулись с аномалией: миграция лосося сместила центр промысла на юг области

Рыбаки Сахалинской области могут выловить до 50 тысяч тонн горбуши. Прогноз скорректировали после анализа миграции лососей в Охотском море, который провел Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Трюм рыбы и стая чаек на фоне горы и заката на Камчатке

Исследования показали, что в этом году лосось распределился неравномерно. Основная масса рыбы сосредоточилась в центральной зоне — в проливах Южных Курильских островов. В северных проливах существенных уловов не зафиксировали.

"В 2026 году мы получили нетипичную картину для предыдущих лет. Значительные уловы зафиксированы только в центральной зоне района исследований — в проливах Южных Курильских островов, тогда как в северных проливах существенных уловов не отмечено", — отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Состав уловов также изменился. Теперь основу составляют стада сахалино-курильской горбуши. Доля западно-камчатской рыбы, которая раньше доминировала в регионе, упала до 10%.

Итоговый объем вылова теперь зависит от погоды и того, сколько производителей успеет дойти до нерестилищ.

Показатель Значение Прогноз вылова в области 40-50 тыс. тонн Доля западно-камчатской горбуши ~10% Зона максимальной активности Проливы Южных Курильских островов

Данные ученых уже повлияли на практику: власти скорректировали стратегию промысла. В частности, увеличили квоты на вылов горбуши для предприятий Итурупа.

Для региона это означает перенос центра тяжести рыбалки на юг области и зависимость от локальных стад, а не от заходов рыбы с Камчатки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов