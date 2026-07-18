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Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов

Россия » Юг » Севастополь

Теплоснабжение Севастополя до 2046 года будет перестроено: город планирует отказаться от централизованной подачи горячей воды и заменить изношенные котлы. Об этом сообщили на публичных слушаниях по схеме развития системы отопления. Сейчас сети изношены на 80%, а большинство жителей вынуждены пользоваться индивидуальными водонагревателями.

Топка котла
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Топка котла

Почему система работает со сбоями

Главная проблема города — критический износ оборудования ГУПС "Севтеплоэнерго", который достиг 80%. Почти половина котлов выработали свой ресурс. Особую сложность создают мини-котельные с иностранным оборудованием: из-за санкций заменить запчасти или обновить технику невозможно.

Технические недостатки приводят к температурным качелям. В сеть подают либо слишком много, либо слишком мало горячей воды. По словам Александра Гребенца, первого замдиректора ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", нормальная температура теплоносителя сохраняется только до -5 градусов. При более сильных морозах подачу занижают.

Низкий КПД старого оборудования также увеличивает потери энергии:

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Тип котла Текущий КПД Целевой КПД
Угольные до 65% от 91%
Газовые 78-82% от 91%

Прогнозы по застройке и новым домам

Текущие мощности отопления не успевают за темпами строительства. К 2046 году жилой фонд Севастополя вырастет на 4,7 млн квадратных метров, что потребует дополнительных 181,7 Гкал/ч тепловой энергии.

Резервов мощности в городе нет. Поэтому новые дома будут подключать к котельным только при наличии действующих технических условий. Оставшиеся 222 объекта перспективной застройки обеспечат себя теплом и водой самостоятельно через индивидуальные источники энергии.

План модернизации и стоимость

Город планирует построить пять централизованных систем теплоснабжения и ряд блочно-модульных котельных. Это позволит снизить зависимость районов от Севастопольской ТЭЦ. Часть нагрузки перенесут на новые источники в зонах улиц Вакуленчука, Рыбакова и Хрусталёва.

"Малые и средние мобильные котельные, мобильные дизельные генераторы, автоцистерны для перевозки воды… определение точек подключения мобильных котельных к объектам 1 категории", — перечислил необходимые меры Александр Гребенец.

Полностью восстанавливать централизованное горячее водоснабжение (ГВС) не планируют — город окончательно перейдет на индивидуальные водонагреватели. Общая стоимость всех работ оценивается в 15,2 млрд рублей. Поскольку ГУПС "Севтеплоэнерго" не обладает такими средствами, финансирование запросят из федерального бюджета.

При этом власти обещают не перекладывать расходы на горожан через тарифы.

"Рост тарифов на теплоснабжение выше предельных индексов роста — недопустим. Проект схемы теплоснабжения должен это учитывать", — подчеркнула начальник управления по тарифам Севастополя Елена Клементьева.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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