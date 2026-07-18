Рыбаки Камчатки сошли с ума: массовый спрос на путевки изменил ситуацию на главных реках

На Камчатке рыбаки выкупили более 13,4 тысячи путёвок на лов тихоокеанских лососей. Основной поток людей сосредоточился на трёх направлениях: реках Большая, Паратунка и Авача.
Сезон добычи чавычи на реке Большая почти окончен — квоту освоили на 90%. Здесь продали 12 461 путёвку. Примечательно, что 3 325 человек выбрали формат "поймал — отпустил".
На Аваче и Паратунке рыбалка стартовала 5 июля. Здесь ловят кету и горбушу. К 13 июля на Аваче купили 690 разрешений, на Паратунке — 263.
|Вид лосося
|Средняя стоимость путёвки
|Суточная норма вылова
|Чавыча
|800 руб. (1 шт.)
|1 шт.
|Горбуша
|660 руб. (20 шт.)
|20 шт.
|Кета
|600 руб. (5 шт.)
|10 шт.
|Нерка
|700 руб. (3 шт.)
|5 шт.
|Кижуч
|600-650 руб. (3 шт.)
|5 шт.
|Сим
|800 руб. (3 шт.)
|3 шт.
На большинстве других водоёмов полуострова лов на удочку открыт с 1 июня. Сетное рыболовство привязано к периодам промышленного вылова. В Соболевском и Усть-Большерецком округах такая рыбалка разрешена с 11 июля.
"Любительская рыбалка традиционно пользуется большим спросом у жителей Камчатки", — сообщили в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.
Ведомство напоминает: перед выездом на воду нужно уточнять статус рыболовных участков и строго соблюдать нормы вылова. Актуальные данные публикуют на официальном сайте регионального правительства.
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