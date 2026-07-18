Рыбаки Камчатки сошли с ума: массовый спрос на путевки изменил ситуацию на главных реках

На Камчатке рыбаки выкупили более 13,4 тысячи путёвок на лов тихоокеанских лососей. Основной поток людей сосредоточился на трёх направлениях: реках Большая, Паратунка и Авача.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Свежий улов серебристой рыбы в металлическом ящике на судне

Сезон добычи чавычи на реке Большая почти окончен — квоту освоили на 90%. Здесь продали 12 461 путёвку. Примечательно, что 3 325 человек выбрали формат "поймал — отпустил".

На Аваче и Паратунке рыбалка стартовала 5 июля. Здесь ловят кету и горбушу. К 13 июля на Аваче купили 690 разрешений, на Паратунке — 263.

Вид лосося Средняя стоимость путёвки Суточная норма вылова Чавыча 800 руб. (1 шт.) 1 шт. Горбуша 660 руб. (20 шт.) 20 шт. Кета 600 руб. (5 шт.) 10 шт. Нерка 700 руб. (3 шт.) 5 шт. Кижуч 600-650 руб. (3 шт.) 5 шт. Сим 800 руб. (3 шт.) 3 шт.

На большинстве других водоёмов полуострова лов на удочку открыт с 1 июня. Сетное рыболовство привязано к периодам промышленного вылова. В Соболевском и Усть-Большерецком округах такая рыбалка разрешена с 11 июля.

"Любительская рыбалка традиционно пользуется большим спросом у жителей Камчатки", — сообщили в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

Ведомство напоминает: перед выездом на воду нужно уточнять статус рыболовных участков и строго соблюдать нормы вылова. Актуальные данные публикуют на официальном сайте регионального правительства.