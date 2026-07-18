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Зерно просто гниет на складах: паралич Азово-Донского канала обрушил экспорт в Ростовской области

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Продажи зерна в Ростовской области практически прекратились из-за остановки судоходства по Азово-Донскому морскому каналу. Ограничения на движение судов, вызванные атаками беспилотников, заблокировали основной путь экспорта, что создало логистический коллапс в регионе.

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Через Азово-Донской бассейн обычно проходит до 30% всего российского зерна, идущего на экспорт. Сейчас эта цепочка разорвана. Покупатели не могут забрать уже оплаченные партии товара, так как грузы невозможно доставить в порты или вывезти из них.

"Ранее проданная партия зерна до сих пор остается на хранении, поскольку покупатели не могут ее вывезти", — сообщил президент холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко.

Ситуация осложняется тем, что портовые элеваторы переполнены. Новые объемы зерна с полей или складов просто некуда перемещать.

Тупик с альтернативой

Перенаправить такие объемы грузов на другие виды транспорта не получается. Участники рынка отмечают, что железная дорога не рассчитана на подобный наплыв зерна, а автомобильные перевозки тормозит дефицит транспорта и проблемы с топливом.

Особую тревогу вызывает судьба продукции переработки: муки, отрубей и бобовых. Для этих товаров критически важны сроки доставки. Увеличение времени в пути делает перевозку по обходным маршрутам убыточной, что может привести к остановке производственных линий.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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