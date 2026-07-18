Вулканы проснулись одновременно: они перекрыли главные маршруты для туристов на полуострове

Туристический сезон на Камчатке проходит под знаком жестких ограничений. Из-за пробуждения вулканов, паводков и высокого риска лесных пожаров часть природных парков закрыта, а на ключевых маршрутах ввели пропускной режим.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извержение вулкана

Ситуация на вулканах и в парках

Природа полуострова сейчас ведет себя агрессивно. В парках "Вилючинский" и "Южно-Камчатский" еще открыты зимние тропы, но район Мутновского вулкана признали опасным. Здесь фиксируют газопепловые выбросы до пяти тысяч метров и землетрясения до трех баллов. Спуск в эту зону чреват оползнями.

В парке "Ключевской" работают летние маршруты, хотя Ключевской вулкан усилил извержение — пепел может подниматься до восьми километров. Для вулкана Безымянный ввели желтый код авиационной опасности.

Наиболее строгие запреты действуют в других точках:

Парк "Быстринский": закрыт полностью. Действует четвертый класс пожарной опасности, вход в леса запрещен.

закрыт полностью. Действует четвертый класс пожарной опасности, вход в леса запрещен. Парк "Налычево": паводки перерезали автомобильный маршрут "Радыгино — Центральный" и транзит "река Налычева — река Островная".

паводки перерезали автомобильный маршрут "Радыгино — Центральный" и транзит "река Налычева — река Островная". Шивелуч: находиться в радиусе десяти километров от вершины категорически запрещено. Ограничения также касаются вулканов Карымский и Крашенинникова.

Транспорт и пропускной режим

Логистика в регионе усложнилась. С 15 июля проезд от поселка Термальный до Вилючинского перевала доступен только по пропускам, которые оформляют через сайт www. ustoym.ru. Временные окна для проезда ограничены тремя интервалами: с 07:00 до 08:00, с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00.

С 20 по 27 июля закроют дорогу к массиву Вачкажец в охранной зоне газопровода. Чтобы добраться до объекта, придется объезжать участок через поля со стороны поселка Сокоч до моста через реку Плотникова.

Паводки и риски на дорогах

Жара ускорила таяние снегов в горах. В Елизовском округе вода в реках прибавляет по 10-20 сантиметров в сутки. На реке Авача уровень воды достиг 497 сантиметров при критической отметке в 460. Из-за интенсивного карчехода на 30-40 километрах от устья размывает берега, что угрожает целостности дорожного полотна.

Ситуация на реке Быстрой остается экстремальной. Существует риск размыва моста на стратегической трассе Петропавловск-Камчатский — Паратунка. Сплавы по рекам сейчас крайне опасны.

Объект/Зона Статус / Риск Вулкан Шивелуч Запрет на посещение в радиусе 10 км Парк "Быстринский" Полное закрытие (пожарная опасность) Река Авача Угроза разрушения дороги на 40-м км Трасса П-К — Паратунка Риск размыва моста через р. Быструю

Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер в большинстве районов края. МЧС и министерство туризма призывают проверять актуальные данные перед выездом в горы или к рекам.