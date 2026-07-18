Дороги превратились в ловушки: масштабное обновление полотна в Амурской области спасет логистику

В Амурской области ремонтируют восемь участков дорог, которые связывают малые поселения с основной дорожной сетью. Всего обновят более 83 километров полотна, сообщили в региональном Минтрансе.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Полевая дорога в деревню

Особое внимание уделили Магдагачинскому округу. Здесь с мая восстанавливают два участка дороги Зея — Тыгда. Трасса соединяет федеральную трассу "Амур" с селом Тыгда, где живут 2,4 тысячи человек. Рабочие обновят более шести километров дороги. Сейчас строители укладывают нижний слой асфальта после фрезерования старого покрытия и укрепления основания. До конца августа здесь закончат укладку верхнего слоя, укрепят обочины, установят барьеры и нанесут разметку.

В Тамбовском округе восстанавливают подъезд к селу Козьмодемьяновка длиной 1,9 километра. Подготовительный этап завершен: заменили водопропускные трубы и восстановили основание. До конца августа положат асфальт, установят ограждения и разметку.

В самой Козьмодемьяновке ремонтируют улицу Комсомольскую. Работы идут по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

"Большой объем дорожных работ ведем в этом году в районе села Козьмодемьяновка. Помимо подъезда к селу, в программе ремонт почти два километра трассы Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка от села Чуева до поворота на Козьмодемьяновку, а также ремонт трех сельских улиц, протяженностью четырех километров. Это пример, когда ремонтируются не только сельские дороги, но и подъезды к хоть и небольшим, но важным населенным пунктам", — рассказал глава Тамбовского муниципального округа Сергей Гречихин.

Участок / Направление Протяженность / Особенности Зея — Тыгда Более 6 км (связь с трассой "Амур") Подъезд к с. Козьмодемьяновка 1,9 км Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка Около 2 км Улицы в с. Козьмодемьяновка 4 км (3 улицы)

Ремонт подъездных путей к небольшим селам имеет критическое значение для логистики региона. В условиях Амурской области качество дорог напрямую влияет на доступность медицинской помощи и возможность вывоза сельхозпродукции, особенно в периоды распутицы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов