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Завод «Оконная мануфактура» в Псковской области вступил в федеральный проект «Производительность труда»

Россия » Северо-Запад » Псков

Завод "Оконная мануфактура" в Псковской области вступил в федеральный проект "Производительность труда". Предприятие подписало соглашение с региональным министерством экономического развития, чтобы перестроить внутренние процессы и повысить эффективность работы без дополнительных затрат.

Псков
Фото: commons.wikimedia.org by Gavrosh-1947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Псков

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) начнут с полного аудита производства. Вместе с руководством завода они составят план действий, который поможет сократить потери и оптимизировать потоки. В работе используют методику бережливого производства и систему 5С, а сотрудников обучат новым стандартам управления процессами.

"Все услуги РЦК для предприятий‑участников проекта предоставляются на безвозмездной основе. Разрабатываемые программы носят индивидуальный характер и позволяют обеспечить устойчивый рост производительности без привлечения дополнительных капитальных затрат", — сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Как работает поддержка

Проект направлен на то, чтобы завод мог выпускать больше продукции, используя имеющиеся ресурсы. Это напрямую влияет на стабильность рабочих мест и конкурентоспособность местных товаров. Для качественного сопровождения в Псковскую область привлекли опытного тренера — экс-директора РЦК другого региона, который передаст практические навыки местным специалистам.

Руководит направлением Дмитрий Чепюк. В его задачи входит помощь промышленникам в получении финансовых и нефинансовых льгот, создание связей между предприятиями региона и продвижение псковской продукции на внешних рынках.

Инструмент Что дает предприятию
Диагностический аудит Поиск "узких мест" и скрытых потерь в цехах
Система 5С Организация рабочего пространства для ускорения труда
Стандартизация Создание единых правил работы для снижения брака

Предприятия Псковской области могут подать заявку на участие в проекте через Региональный центр компетенций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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