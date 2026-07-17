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Город ждет большая перемена: завершение работ на Красном Пути в Омске изменило облик магистрали

Россия

Дорожники завершают капитальный ремонт Красного Пути в Омске. Работы на участке от улицы Интернациональной до 5-й Армии вышли на финишную прямую — готовность объекта составляет 96%. Сдать магистраль в эксплуатацию планируют к 1 августа, но строители допускают и более ранний срок.

На дороге обновили асфальтовое покрытие: старый слой срезали и уложили два новых. Чтобы избежать транспортного коллапса в центре города, основные работы проводили в ночные смены.

Что изменилось для водителей и пешеходов

Помимо замены дорожного полотна, строители пересмотрели организацию пространства вдоль магистрали. Расширили тротуары (в некоторых местах до трех метров), установили пандусы на лестницах и пешеходных переходах. Также увеличили количество и размер парковочных мест, чтобы крупногабаритный транспорт не блокировал проезд.

"Тротуары по Красному Пути мы уширили. Ну, по возможности, где это могли сделать, уширили до трех метров. Ну, чтобы маломобильным группам было проще проезжать на велосипедах. На лестницах пандусы и пешеходных переходах", — сообщил Роман Хузягалиев, заместитель начальника отдела по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

Параметр Результат работ
Дорожное полотно Двухслойный асфальт (полная или частичная замена)
Пешеходная зона Расширение тротуаров до 3 метров, установка пандусов
Парковки Увеличение количества и габаритов мест
Срок сдачи До 1 августа

Сейчас строители завершают работы на последнем участке у библиотеки имени Пушкина. Осталось доделать тротуары, нанести дорожную разметку и установить знаки. Обновленная магистраль будет готова к празднованию Дня города и области.

"Нет этих бордюров, которые нужно перепрыгивать постоянно. Красиво и удобно", — отметила жительница Омска Ксения Шутова.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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