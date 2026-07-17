Город внезапно разрежет пополам: в Калининграде закроют доступ к ключевым переправам

В Калининграде в воскресенье, 18 июля, разведут мосты "Высокий" и "Юбилейный". Это необходимо для подготовки к их реконструкции. Ограничения вступят в силу в 19:00, когда закончат работу последние трамваи.
В выходные мосты станут недоступны для транспорта и пешеходов. Движение трамваев по этим линиям полностью прекратится. В этот период рабочие установят ограждения, подготовят площадки и начнут демонтировать старые конструкции.
Для водителей и жителей города это означает временное изменение привычных маршрутов. Доступ к прилегающим территориям также будет ограничен.
Развод мостов — часть программы по обновлению транспортной системы города. После завершения работ конструкции реконструируют. Это поможет увеличить срок службы переправ и сделать движение по ним безопаснее.
|Объект / Событие
|Детали
|Мосты
|"Высокий" и "Юбилейный"
|Начало ограничений
|18 июля, 19:00
|Что закроют
|Проезд по мостам, трамвайные линии, прилегающие зоны
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.