Город внезапно разрежет пополам: в Калининграде закроют доступ к ключевым переправам

В Калининграде в воскресенье, 18 июля, разведут мосты "Высокий" и "Юбилейный". Это необходимо для подготовки к их реконструкции. Ограничения вступят в силу в 19:00, когда закончат работу последние трамваи.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

В выходные мосты станут недоступны для транспорта и пешеходов. Движение трамваев по этим линиям полностью прекратится. В этот период рабочие установят ограждения, подготовят площадки и начнут демонтировать старые конструкции.

Для водителей и жителей города это означает временное изменение привычных маршрутов. Доступ к прилегающим территориям также будет ограничен.

Зачем это нужно

Развод мостов — часть программы по обновлению транспортной системы города. После завершения работ конструкции реконструируют. Это поможет увеличить срок службы переправ и сделать движение по ним безопаснее.