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Избирком Республики Коми зафиксировал сокращение числа избирателей на 5000 человек за полгода

Россия

В Республике Коми за последние полгода число зарегистрированных избирателей сократилось почти на пять тысяч человек. Прирост зафиксировали лишь в одном из муниципалитетов региона.

Люди обсуждают бюллетень у ящика для голосования на выборах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Люди обсуждают бюллетень у ящика для голосования на выборах

По данным избирательной комиссии республики, на 1 июля 2026 года в списках значится 609 820 человек. Для сравнения: в начале года этот показатель был выше — 614 767 человек. Общая тенденция к снижению сохраняется несколько лет подряд.

Период Изменение численности избирателей
Первое полугодие 2026 года -4 947 человек
2025 год -8 700 человек
2024 год -8 200 человек
2023 год -6 800 человек

Спад затронул 19 муниципалитетов. Больше всего людей из списков выбыло в Сыктывкаре (1009 человек), Воркуте (775), Печоре (565), Сосногорске (504) и Ухте (481). Единственным исключением стал Сыктывдинский район, где число избирателей выросло на 176 человек.

Миграция молодежи и электронное голосование

Проблема сокращения списков связана не только с общим числом жителей, но и с фактическим пребыванием людей в регионе. Особенно это заметно на примере молодежи.

"С молодежью сложнее: она у нас здесь вроде бы числится, но физически ее нет. Впервые голосовать в сентябре 2026 года будут примерно 16,5 тысячи человек. Но какая часть из них окажется 20 сентября в республике? Процентов 30. Поэтому изготавливаем 6 тысяч подарков для впервые голосующих. А все остальные будут за пределами республики. Наша задача — донести до них возможность дистанционного электронного голосования", — пояснил председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев.

Также глава комиссии отметил, что около 18,3 тысячи человек (3% от общего числа) проживают в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, что требует особого подхода к организации голосования.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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