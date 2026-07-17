Врачи из Санкт-Петербурга проконсультировали пациентов и коллег в Вологде

Врачи из Санкт-Петербурга посетили Вологду, чтобы проконсультировать местных пациентов и обсудить с коллегами методы лечения в области кардиологии и онкологии. В визите приняли участие специалисты НМИЦ имени В. А. Алмазова и Центра специализированных видов медицинской помощи имени Н. П. Напалкова.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Врачи в больнице

Один из пациентов — молодой спортсмен из Вологодской области. Юноше требовался медицинский допуск к лыжным соревнованиям. Семья наблюдается в федеральном центре с 2024 года по рекомендации местных врачей, в прошлом году связь с доктором Еленой Васичкиной поддерживали дистанционно через телемедицину.

"В этом году появилась возможность пройти консультацию и получить рекомендации здесь, у нас в Вологде. Мы смогли задать все вопросы уже вживую", — рассказала мама пациента.

Обмен опытом и стандарты помощи

Петербургские медики встретились с врачами Вологодской областной клинической больницы и областной детской клинической больницы. Основное внимание уделили работе региональных сосудистых центров, хирургии сердечно-сосудистой системы и лечению аневризм грудной аорты.

Отдельно обсудили организацию помощи детям с онкологическими заболеваниями, а также методы диагностики и терапии наследственных и редких болезней. Специалисты подчеркнули, что ранняя диагностика позволяет значительно улучшить прогноз лечения.

"Мы посетили два учреждения и могу отметить высокий уровень вологодских врачей. Особенно порадовал обмен опытом — мы делились историями пациентов, обсуждали сложные клинические случаи. Такое живое общение бесценно", — сообщила главный научный сотрудник НИО сердечно-сосудистых заболеваний у детей НМИЦ им. В. А. Алмазова Елена Васичкина.

Такие поездки помогают врачам в регионах быстрее внедрять современные методики и синхронизировать стандарты лечения с федеральными центрами.