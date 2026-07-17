Жильцы наконец выберут интернет сами: до миллиона рублей заплатят управляющие компании за диктат

Управляющие компании (УК), ТСЖ и ЖСК теперь будут платить штрафы за создание проблем интернет-провайдерам. Совет Федерации одобрил закон, который вводит административную ответственность за нарушение правил доступа операторов связи в многоквартирные дома.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пожилой клиент передает квитанцию через стекло в банке

Документ меняет Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за препятствия при размещении или обслуживании оборудования связи в жилых домах предусмотрены конкретные денежные взыскания.

Кто нарушает Первое нарушение Повторное нарушение Должностные лица / руководители 10 — 40 тыс. рублей 40 — 50 тыс. рублей или дисквалификация до 3 лет Юридические лица (УК, ТСЖ, ЖСК) 100 — 500 тыс. рублей 600 тыс. — 1 млн рублей

Новые нормы защищают право жильцов выбирать провайдера самостоятельно. Это должно прекратить практику, когда УК продвигают "своего" оператора или намеренно блокируют доступ конкурентам в дом.

Проблема оставалась острой даже после того, как в 2024 году разрешили бесплатно размещать оборудование в подъездах, если в доме есть хотя бы один клиент сети. На практике управляющие компании продолжали требовать плату за использование общего имущества, затягивали сроки подключения или просто не пускали техников к оборудованию.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

"Штрафы за доступ в дом — это попытка перевести отношения УК и провайдеров из плоскости "кто сильнее" в правовое поле. Для жителей удаленных регионов, где рынок связи может быть ограничен всего парой игроков, это шанс получить реальную конкуренцию и снижение цен на интернет", — пояснил Евгений Блех.