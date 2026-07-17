Безопасность оказалась под угрозой: в Севастополе пересмотрели подход к содержанию подвалов

В Севастополе возобновили масштабный аудит защитных сооружений. В городе насчитывается около 800 заглубленных помещений, которые могут служить укрытиями, большая часть из них расположена в многоквартирных домах. Проверки должны гарантировать, что в случае тревоги люди смогут быстро попасть в безопасное место, а не обнаружат забитый хламом подвал с заклинившим замком.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Заброшенный подвал с ржавыми трубами и кранами

Первичный реестр объектов составили еще в 2022 году: установили указатели, назначили ответственных и распределили ключи. Однако практика показала, что порядок в подвалах держится недолго. Спустя год-два замки выходят из строя, помещения захламляются, а жители забывают, к кому обращаться за доступом в укрытие.

"Состояние мониторим каждую неделю, и профильное ведомство, в зависимости от того, чье это укрытие, обязательно им сообщаем, если есть какие-то недоработки", — рассказала глава Гагаринского района Екатерина Фалина.

Стандарты против реальности

Согласно нормам МЧС, каждое укрытие должно иметь исправную вентиляцию, освещение и работающие замки. В идеале помещения должны быть оснащены запасом воды, радиостанциями и аварийным светом. На практике же даже после приведения в порядок объекты быстро приходят в упадок.

"Задача, чтобы старшие по домам, по подъездам еще раз спустились в эти укрытия, узнали, обновили информацию, где находится ключ. Работает ли телефон, по которому жители могут узнать, где этот ключ, в каком состоянии санитарное укрытие, есть ли там лавочка посидеть. И, конечно, мы еще сегодня обсуждали, что в таких укрытиях должен быть необходимый запас воды", — поделилась заместитель председателя Законодательного Собрания г. Севастополя II созыва Татьяна Лобач.

Требование к укрытию Текущая проблема Доступ в помещение Сорванные замки, утерянные ключи Состояние пространства Захламление подвалов бытовым мусором Обеспечение жизнедеятельности Отсутствие запасов воды и связи (радио)

Итог совещания городских властей и управляющих компаний: формальное наличие объекта в списке и таблички на стене не обеспечивают безопасность. Контроль за состоянием подвалов переходит в режим постоянного мониторинга. Ответственность ложится не только на профильные ведомства, но и на жителей домов, так как от этого напрямую зависит возможность быстрого спуска в укрытие при возникновении угрозы.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова