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Исторический центр сбросил балласт: стройка в Пушкинских Горах решит вопрос с водоотведением

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пушкинских Горах строят сети водоотведения на улице Первомайской. Сейчас на этом участке нет системы канализации, поэтому здесь проложат новые трубопроводы и установят локальные очистные сооружения. Об этом рассказала глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Ход строительства проверили в ходе выездного совещания. В обсуждении участвовали начальник управления ЖКХ администрации округа Юрий Егоров, директор ККУ Михаил Занин, представители подрядчика и специалист Росстройконтроля.

"Реализация проекта позволит улучшить качество жизни жителей Пушкинских Гор. Новые сети обеспечат надежную работу коммунальных систем и повысят экологическую безопасность района", — отметила Оксана Филиппова.

По данным администрации, работы идут по графику. Строители и контролеры обсудили организацию процесса и сроки сдачи объекта.

Для местных жителей появление централизованного водоотведения означает отказ от выгребных ям и септиков, что особенно важно для сохранения почвы и грунтовых вод в историческом поселении.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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