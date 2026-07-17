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Слишком быстро для такого пожара: Петербург вернул зрителей в театр Комиссаржевской

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Театр имени Веры Комиссаржевской в Петербурге возвращается к работе после пожара, который вспыхнул 15 июля. Основные восстановительные работы уже закончили, здание признано безопасным для посещения.

Пустая театральная сцена
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пустая театральная сцена

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. За несколько дней техники привели в порядок зрительный зал, заменили планшет сцены и восстановили звуковое и световое оборудование. Поврежденные детали демонтировали, на их место установили новые.

"Специалисты восстановили сцену и помещения театра", — пояснил Борис Пиотровский.

Первый спектакль после инцидента — "Обломов" — покажут на Большой сцене уже 19 июля. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подтвердил, что пожар не нанес зданию серьезного структурного ущерба.

Несмотря на открытие, часть работ продолжится. Реставраторы очистят интерьеры от копоти и отремонтируют капитель одной из пилястр. Эти процессы проходят под надзором профильного ведомства.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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