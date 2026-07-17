Здоровье может рухнуть незаметно: в Ульяновске предлагают пройти экспресс-обследование организма

Жители Ульяновска смогут пройти экспресс-обследование организма и заняться гимнастикой в рамках проекта "Прогулки с пользой". Мероприятие пройдет 23 июля в парке Победы. Сбор участников назначили на 15:00 у главной сцены.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди в лесу

Центральным элементом дня станет "Площадка здоровья", где врачи проведут базовую диагностику. Специалисты измерят рост, вес, артериальное давление, пульс и уровень насыщения крови кислородом, а также рассчитают индекс массы тела. Эти данные позволят выявить факторы риска развития хронических заболеваний.

"По итогам обследования каждый участник получит индивидуальную консультацию медицинского работника и рекомендации по коррекции образа жизни", — сообщила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.

Помимо диагностики, для горожан организуют групповое занятие по гимнастике. Комплекс упражнений покажет Альфия Евдокимова, инструктор-методист по лечебной физической культуре регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Проект "Прогулки с пользой" реализует региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Инициатива входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Параметр обследования Что проверяют Базовые показатели Рост, вес, индекс массы тела Сердечно-сосудистая система Артериальное давление, частота сердечных сокращений Дыхательная функция Насыщение крови кислородом