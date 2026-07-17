Здоровье может рухнуть незаметно: в Ульяновске предлагают пройти экспресс-обследование организма

Жители Ульяновска смогут пройти экспресс-обследование организма и заняться гимнастикой в рамках проекта "Прогулки с пользой". Мероприятие пройдет 23 июля в парке Победы. Сбор участников назначили на 15:00 у главной сцены.
Центральным элементом дня станет "Площадка здоровья", где врачи проведут базовую диагностику. Специалисты измерят рост, вес, артериальное давление, пульс и уровень насыщения крови кислородом, а также рассчитают индекс массы тела. Эти данные позволят выявить факторы риска развития хронических заболеваний.
"По итогам обследования каждый участник получит индивидуальную консультацию медицинского работника и рекомендации по коррекции образа жизни", — сообщила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.
Помимо диагностики, для горожан организуют групповое занятие по гимнастике. Комплекс упражнений покажет Альфия Евдокимова, инструктор-методист по лечебной физической культуре регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Проект "Прогулки с пользой" реализует региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Инициатива входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
|Параметр обследования
|Что проверяют
|Базовые показатели
|Рост, вес, индекс массы тела
|Сердечно-сосудистая система
|Артериальное давление, частота сердечных сокращений
|Дыхательная функция
|Насыщение крови кислородом
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