Более двухсот лет тишины: работы в Крыму выведут на поверхность быт солдат Кирилловского полка

В Судакской крепости начали раскопки на территории Западных казарм Кирилловского полка. Объекту культурного наследия, который датируется рубежом XVIII и XIX веков, предстоит детальное изучение перед реставрацией, сообщили в министерстве культуры Крыма.
Археологи планируют выяснить, в каком состоянии находятся стены и фундаменты зданий. Это позволит подготовить проект восстановления, который укрепит конструкции и позволит вписать старые казармы в современную инфраструктуру музея.
"Проведение раскопок — обязательная часть комплекса мероприятий. Исследования позволят детально изучить состояние объекта и обеспечить его сохранность в ходе дальнейших восстановительных работ", — рассказали в ведомстве.
Помимо архитектурных деталей, ученые надеются найти предметы быта солдат. Кирилловский полк более двухсот лет назад охранял южные границы Российской империи, и найденные артефакты помогут восстановить картину повседневной жизни гарнизона.
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