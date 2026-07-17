Более двухсот лет тишины: работы в Крыму выведут на поверхность быт солдат Кирилловского полка

В Судакской крепости начали раскопки на территории Западных казарм Кирилловского полка. Объекту культурного наследия, который датируется рубежом XVIII и XIX веков, предстоит детальное изучение перед реставрацией, сообщили в министерстве культуры Крыма.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки:

Археологи планируют выяснить, в каком состоянии находятся стены и фундаменты зданий. Это позволит подготовить проект восстановления, который укрепит конструкции и позволит вписать старые казармы в современную инфраструктуру музея.

"Проведение раскопок — обязательная часть комплекса мероприятий. Исследования позволят детально изучить состояние объекта и обеспечить его сохранность в ходе дальнейших восстановительных работ", — рассказали в ведомстве.

Помимо архитектурных деталей, ученые надеются найти предметы быта солдат. Кирилловский полк более двухсот лет назад охранял южные границы Российской империи, и найденные артефакты помогут восстановить картину повседневной жизни гарнизона.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева