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Более двухсот лет тишины: работы в Крыму выведут на поверхность быт солдат Кирилловского полка

Россия » Юг » Симферополь

В Судакской крепости начали раскопки на территории Западных казарм Кирилловского полка. Объекту культурного наследия, который датируется рубежом XVIII и XIX веков, предстоит детальное изучение перед реставрацией, сообщили в министерстве культуры Крыма.

Археологические раскопки:
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки:

Археологи планируют выяснить, в каком состоянии находятся стены и фундаменты зданий. Это позволит подготовить проект восстановления, который укрепит конструкции и позволит вписать старые казармы в современную инфраструктуру музея.

"Проведение раскопок — обязательная часть комплекса мероприятий. Исследования позволят детально изучить состояние объекта и обеспечить его сохранность в ходе дальнейших восстановительных работ", — рассказали в ведомстве.

Помимо архитектурных деталей, ученые надеются найти предметы быта солдат. Кирилловский полк более двухсот лет назад охранял южные границы Российской империи, и найденные артефакты помогут восстановить картину повседневной жизни гарнизона.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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