Промышленный гигант обновляется: в Магнитогорске стартовал проект, который разгрузит все пути

В Магнитогорске заложили первый камень в фундамент нового пассажирского терминала аэропорта. Событие приурочили к совместному празднованию Дня металлурга и Дня города. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне

Новый аэровокзал увеличит транспортную доступность города: площадь терминала вырастет в три раза, а пропускная способность удвоится. Это позволит разгрузить логистику и упростить перемещение людей и специалистов.

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Помимо инфраструктурных проектов, в городе отметили юбилеи двух выдающихся личностей. Столетие со дня рождения празднуют герой Советского Союза Александр Матросов и актриса, сценарист, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Степанова.

Праздничную программу дополнили концерты с участием групп "Каста" и "Песняры". В ходе поездки глава региона также рассмотрел итоги комплексных программ развития Магнитогорска, которые объединяют инвестиции в промышленность и социальную сферу.

"Комбинат и город неразделимы", — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.