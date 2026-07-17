Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рязань больше не будет прежней: амбициозный проект по благоустройству перекроил карту города
Жесткие границы в квартире: это лишает навязчивых владельцев шанса на взаимную преданность с любимой кошкой
Бюджет больше не потянет всё: остров Русский в Приморье разделили на две разные зоны
Совсем другой уровень диагностики: московские врачи приедут в Старый Оскол и изменят ситуацию
Это звучит как фантастический триллер: во Франции создали воздушного охотника на насекомых
Тело подводит современных людей: биологический износ молодежи стал опережать норму на десятилетия
Миллиарды на дороге: молочный гигант в Волгодонске так и не нашел своего покупателя
Эти крохи весили критически мало: в Ладожское озеро выпустили пятерых спасённых нерп
Лента новостей лжёт: ученые обнаружили механизм подмены реальности в сознании пользователей

Промышленный гигант обновляется: в Магнитогорске стартовал проект, который разгрузит все пути

Россия » Урал » Челябинск

В Магнитогорске заложили первый камень в фундамент нового пассажирского терминала аэропорта. Событие приурочили к совместному празднованию Дня металлурга и Дня города. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне

Новый аэровокзал увеличит транспортную доступность города: площадь терминала вырастет в три раза, а пропускная способность удвоится. Это позволит разгрузить логистику и упростить перемещение людей и специалистов.

Объект развития Изменение / Статус
Пассажирский терминал Площадь х3, пропускная способность х2
Курорт "Банное" Открытие пятой очереди в 2024 году
Городская среда Строительство новых развязок и спортплощадок

Помимо инфраструктурных проектов, в городе отметили юбилеи двух выдающихся личностей. Столетие со дня рождения празднуют герой Советского Союза Александр Матросов и актриса, сценарист, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Степанова.

Праздничную программу дополнили концерты с участием групп "Каста" и "Песняры". В ходе поездки глава региона также рассмотрел итоги комплексных программ развития Магнитогорска, которые объединяют инвестиции в промышленность и социальную сферу.

"Комбинат и город неразделимы", — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Шоу-бизнес
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Ленинградская область
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Ленинградская область
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Популярное
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.

Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Лента новостей лжёт: ученые обнаружили механизм подмены реальности в сознании пользователей
Официальный статус отношений: как регистрация влияет на внутреннюю стабильность
Новый автомобиль не защищает от дорогого ремонта: генератор может не пережить обычные ошибки водителя
Запах стал невыносимым: в Батайске обнаружили химию, которая заставила ведомства начать поиск
Хрупкие сердца нашли защиту: ученые Флориды добились невероятного прорыва в борьбе с фиброзом
Бак снова будет полон: Псковская область договорилась о поставках, которые закончат топливный кризис
Сил природы оказалось недостаточно: тройняшки в Липецке выжили вопреки законам медицины
Маленький человек играет в смерть: психологи объяснили неизбежность пугающих детских ритуалов
Его графику позавидуют многие: в Белоруссии обнаружили необычного трудягу
Слишком много места в салоне: китайская версия Ford Edge L перекроила рынок кроссоверов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.