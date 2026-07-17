Промышленный гигант обновляется: в Магнитогорске стартовал проект, который разгрузит все пути

В Магнитогорске заложили первый камень в фундамент нового пассажирского терминала аэропорта. Событие приурочили к совместному празднованию Дня металлурга и Дня города. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Новый аэровокзал увеличит транспортную доступность города: площадь терминала вырастет в три раза, а пропускная способность удвоится. Это позволит разгрузить логистику и упростить перемещение людей и специалистов.
|Объект развития
|Изменение / Статус
|Пассажирский терминал
|Площадь х3, пропускная способность х2
|Курорт "Банное"
|Открытие пятой очереди в 2024 году
|Городская среда
|Строительство новых развязок и спортплощадок
Помимо инфраструктурных проектов, в городе отметили юбилеи двух выдающихся личностей. Столетие со дня рождения празднуют герой Советского Союза Александр Матросов и актриса, сценарист, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Степанова.
Праздничную программу дополнили концерты с участием групп "Каста" и "Песняры". В ходе поездки глава региона также рассмотрел итоги комплексных программ развития Магнитогорска, которые объединяют инвестиции в промышленность и социальную сферу.
"Комбинат и город неразделимы", — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.