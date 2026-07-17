Рязань больше не будет прежней: амбициозный проект по благоустройству перекроил карту города

Представители Рязанской области участвуют в фестивале-форуме "Российская креативная неделя" в Москве. Регион представила делегация во главе с вице-губернатором Артемом Брановым. Основная цель поездки — презентовать туристические бренды области и опыт развития народных промыслов.

Фото: Andrey Mironov See also ticket:2015070410013036 https://artmiro.ru/wiki/lybedskij_bulvar-cirk.jpg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Рязань

Центральным объектом внимания стал проект "Рязань пешеходная", создаваемый по инициативе губернатора Павла Малкова. Маршрут объединяет ключевые локации города, превращая их в единую туристическую сеть. По словам властей, это должно увеличить поток гостей и привлечь в город новых инвесторов.

"Концепцию этого проекта создавали совместно с дизайнерами, креативными агентствами, бизнесом. Город благодаря ему меняется к лучшему. Уже сделали большую часть пешеходного маршрута, каждый участок — это благоустроенная территория со своим назначением и определенным смыслом. Например, Рязанская ВДНХ, которую восстановили и сейчас там кипит жизнь, достраиваем филиал Наццентра "Россия", он станет одним из ключевых точек маршрута", — отметил Артем Бранов.

Для обычного горожанина и предпринимателя развитие маршрута означает появление новой инфраструктуры. Вдоль пешеходных зон уже открываются кафе, рестораны и гостиницы. В ближайших планах — строительство городской набережной, которая также войдет в состав маршрута.

Объект / Направление Статус и влияние Рязанская ВДНХ Восстановлена, функционирует как активное пространство Филиал Наццентра "Россия" В стадии достройки, станет ключевой точкой маршрута Городская набережная В планах по реализации

Помимо архитектурных проектов, регион представил на форуме работы мастеров скопинской керамики. Это часть более широкого сотрудничества с АНО "Креативная экономика". Соглашение, заключенное в июне, предполагает запуск образовательных программ и внедрение новых инструментов поддержки малого бизнеса в сфере дизайна и ремесел.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова