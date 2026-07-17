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Бюджет больше не потянет всё: остров Русский в Приморье разделили на две разные зоны

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Остров Русский разделят на две зоны влияния: наука и образование останутся под опекой государства, а отдых и культура полностью перейдут в руки частных инвесторов. Об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания Совета Дальневосточного федерального округа.

Остров Русский
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Русский

Государство сосредоточится на поддержке научно-образовательного кластера. По словам Трутнева, этот приоритет определен президентом и связан со стратегической безопасностью страны. Вице-премьер пояснил, что в нынешних условиях суверенитет России зависит от способности ученых создавать и внедрять новые разработки.

При этом потребность в зонах отдыха и культурных объектах для студентов и исследователей признают. Однако финансировать строительство таких центров из бюджета не планируют.

"Мы будем заниматься этим, будем развивать инфраструктуру, но здесь мы точно не планируем вкладывать государственные деньги", — сообщил Юрий Трутнев.

Создание досуговой среды полпред ДФО считает задачей для бизнеса. По его мнению, у региональных властей достаточно инструментов, чтобы сделать остров привлекательным для частного капитала.

"Уверен в том, что развитие культурной среды может и должно осуществляться за деньги инвесторов, мы точно сможем создать условия, чтобы эти инвестиции пришли", — резюмировал Юрий Трутнев.

Направление развития Источник финансирования Цель
Научно-образовательный кластер Государственный бюджет Обеспечение технологического суверенитета и безопасности
Досуговая и культурная инфраструктура Частные инвестиции Создание среды для жизни и отдыха студентов и ученых

Разделение потоков финансирования означает, что государство берет на себя базовую интеллектуальную мощность острова, но не хочет тратить ресурсы на сервисную обвязку. Теперь успех "социального" развития Русского будет зависеть от того, насколько быстро бизнес увидит в острове выгодную площадку для коммерческих проектов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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