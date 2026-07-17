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Совсем другой уровень диагностики: московские врачи приедут в Старый Оскол и изменят ситуацию

Россия » Центр » Белгород

В Старом Осколе проверили работу медицинских и спортивных объектов, а также подготовили к открытию новую фотовыставку. В центре внимания оказались условия приема детей в поликлиниках, ремонт бассейна и развитие городской культуры.

Врач осматривает мальчика
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач осматривает мальчика

В городе временно перенесли прием маленьких пациентов в детский консультативно-диагностический центр при окружной детской больнице. Это решение приняли, пока в поликлинике № 2 идет капитальный ремонт. Сейчас там работают 23 врача и 80 медсестер и фельдшеров.

Чтобы повысить качество диагностики, регион договорился с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. В результате более 200 детей из Старого Оскола пройдут обследование у врачей из московской ДГКБ им. З. А. Башляевой.

"У нас есть прямое поручение Президента по совершенствованию подготовки медицинских кадров. Поэтому мы уделяем учреждениям здравоохранения особое внимание, чтобы жители нашей области получали квалифицированную помощь", — отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Ремонт бассейна и бесплатные занятия

Работы по обновлению спортивной школы "Академия плавания" начались в августе 2024 года. Заведение посещают около 1,1 тысячи детей. Ремонт финансирует компания "Металлоинвест".

Объект / Показатель Значение
Сумма инвестиций в ремонт 160,9 млн рублей
Количество учеников школы ~ 1,1 тысячи человек
Бесплатные места для учеников школы № 22 160 человек

Выставка о металлургах

В Центре современного искусства "Быль" с 18 июля открывают фотовыставку "Быть как стебель и быть как сталь". Экспозиция приурочена к Дню металлурга и 20-летию компании "Металлоинвест". В залах представили более 40 снимков, которые рассказывают о работе ОЭМК имени А. А. Угарова и Лебединского ГОКа.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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