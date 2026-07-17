Миллиарды на дороге: молочный гигант в Волгодонске так и не нашел своего покупателя

В Волгодонске пытаются продать крупный молочный завод за 1,35 миллиарда рублей. Объявление появилось на популярной площадке объявлений в середине июля, но покупатель для предприятия не нашелся еще с апреля.

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Завод занимает промышленную зону города. В комплект сделки входит производственный комплекс площадью 12,8 тысячи квадратных метров и земельный участок в 2,4 гектара. Такая территория позволяет новому владельцу расширить цеха или запустить дополнительные линии.

Предприятие работает в полную силу и выпускает до 70 видов продукции. В ассортименте — пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, сыры, сливочное масло и кисломолочные продукты. Продавец заявляет, что оборудование исправно, а сбыт налажен: завод поставляет товары в федеральные торговые сети.

Параметр Значение Стоимость объекта 1,35 млрд рублей Площадь зданий 12,8 тыс. кв. м Площадь земли 2,4 га Ассортимент продукции до 70 наименований

Для инвесторов подготовили видеопрезентацию и пакет документов. Однако тот факт, что объект висит в продаже уже несколько месяцев, может указывать на завышенную цену или сложности с согласованием условий сделки.

"Появление на рынке готового крупного производства в Волгодонске — это возможность для агрохолдингов расширить присутствие в Ростовской области. Однако стоимость в 1,35 млрд рублей потребует от покупателя четкого расчета окупаемости, особенно с учетом текущей стоимости заемного капитала", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов