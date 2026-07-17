Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Промышленный гигант обновляется: в Магнитогорске стартовал проект, который разгрузит все пути
Рязань больше не будет прежней: амбициозный проект по благоустройству перекроил карту города
Жесткие границы в квартире: это лишает навязчивых владельцев шанса на взаимную преданность с любимой кошкой
Бюджет больше не потянет всё: остров Русский в Приморье разделили на две разные зоны
Совсем другой уровень диагностики: московские врачи приедут в Старый Оскол и изменят ситуацию
Это звучит как фантастический триллер: во Франции создали воздушного охотника на насекомых
Тело подводит современных людей: биологический износ молодежи стал опережать норму на десятилетия
Миллиарды на дороге: молочный гигант в Волгодонске так и не нашел своего покупателя
Лента новостей лжёт: ученые обнаружили механизм подмены реальности в сознании пользователей

Эти крохи весили критически мало: в Ладожское озеро выпустили пятерых спасённых нерп

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Пять самцов ладожской кольчатой нерпы вернулись в родную стихию. Животных выпустили 17 июля на западном побережье Ладожского озера после курса реабилитации в центре спасения морских млекопитающих в поселке Репино.

Ладожское озеро
Фото: commons.wikimedia.org by Safa.daneshvar, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ладожское озеро

Всех нерп нашли этой весной в критическом состоянии. Из-за сильного истощения их вес составлял всего 5-6,5 кг, что делает выживание в холодной воде и самостоятельную охоту практически невозможными.

Показатель Значение
Вес при поступлении в центр 5-6,5 кг
Вес после реабилитации 13-15 кг
Приблизительная численность популяции 5-7 тыс. особей

За время восстановления животные набрали массу, научились добывать рыбу и перестали искать контакта с человеком. Специалисты отмечают, что такая независимость — главный признак готовности к жизни в дикой природе.

Выпуск прошел при благоприятной погоде и умеренном волнении воды. Западное побережье выбрали из-за хорошей кормовой базы: нерпы уверенно ушли в воду, не проявляя страха перед открытым пространством.

Это не первый случай возвращения животных в этом сезоне. 8 июля на том же побережье выпустили одного самца и двух самок. В ближайшие недели планируют вернуть в озеро и других ластоногих, которые всё еще находятся на лечении.

О ладожской кольчатой нерпе

Ладожская кольчатая нерпа — редкий подвид, занесенный в Красную книгу России. Летом животные обычно обитают в северной части озера, а с наступлением холодов мигрируют на юг и юго-восток. Иногда отдельные особи заплывают в Неву и Финский залив.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Ленинградская область
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Цены полетели вниз: несколько марок из КНР обвалили прайсы на определенные модели
Авто
Цены полетели вниз: несколько марок из КНР обвалили прайсы на определенные модели
Популярное
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.

Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Лента новостей лжёт: ученые обнаружили механизм подмены реальности в сознании пользователей
Официальный статус отношений: как регистрация влияет на внутреннюю стабильность
Новый автомобиль не защищает от дорогого ремонта: генератор может не пережить обычные ошибки водителя
Запах стал невыносимым: в Батайске обнаружили химию, которая заставила ведомства начать поиск
Хрупкие сердца нашли защиту: ученые Флориды добились невероятного прорыва в борьбе с фиброзом
Бак снова будет полон: Псковская область договорилась о поставках, которые закончат топливный кризис
Сил природы оказалось недостаточно: тройняшки в Липецке выжили вопреки законам медицины
Маленький человек играет в смерть: психологи объяснили неизбежность пугающих детских ритуалов
Его графику позавидуют многие: в Белоруссии обнаружили необычного трудягу
Слишком много места в салоне: китайская версия Ford Edge L перекроила рынок кроссоверов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.