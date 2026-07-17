Эти крохи весили критически мало: в Ладожское озеро выпустили пятерых спасённых нерп

Пять самцов ладожской кольчатой нерпы вернулись в родную стихию. Животных выпустили 17 июля на западном побережье Ладожского озера после курса реабилитации в центре спасения морских млекопитающих в поселке Репино.
Всех нерп нашли этой весной в критическом состоянии. Из-за сильного истощения их вес составлял всего 5-6,5 кг, что делает выживание в холодной воде и самостоятельную охоту практически невозможными.
|Показатель
|Значение
|Вес при поступлении в центр
|5-6,5 кг
|Вес после реабилитации
|13-15 кг
|Приблизительная численность популяции
|5-7 тыс. особей
За время восстановления животные набрали массу, научились добывать рыбу и перестали искать контакта с человеком. Специалисты отмечают, что такая независимость — главный признак готовности к жизни в дикой природе.
Выпуск прошел при благоприятной погоде и умеренном волнении воды. Западное побережье выбрали из-за хорошей кормовой базы: нерпы уверенно ушли в воду, не проявляя страха перед открытым пространством.
Это не первый случай возвращения животных в этом сезоне. 8 июля на том же побережье выпустили одного самца и двух самок. В ближайшие недели планируют вернуть в озеро и других ластоногих, которые всё еще находятся на лечении.
Ладожская кольчатая нерпа — редкий подвид, занесенный в Красную книгу России. Летом животные обычно обитают в северной части озера, а с наступлением холодов мигрируют на юг и юго-восток. Иногда отдельные особи заплывают в Неву и Финский залив.
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