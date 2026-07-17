Запах стал невыносимым: в Батайске обнаружили химию, которая заставила ведомства начать поиск

В Батайске ищут источник химического загрязнения воздуха после жалоб горожан на резкий запах. Проверку организовали специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и городская администрация.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнение воздуха и риск заболевания Альцгеймером

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха в двух точках города — на улицах Томской, 73 и Минской, 12. Лабораторный анализ показал, что в районе дома №73 по улице Томской содержание фенола превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Сейчас экологи пытаются выяснить, какое предприятие или объект выбросило химикат в атмосферу. Результаты анализов уже передали в региональное минприроды и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер и проведения экологического контроля.

В министерстве природных ресурсов и экологии области заявили, что продолжают проверку и держат ситуацию под контролем.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов