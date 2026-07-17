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Запах стал невыносимым: в Батайске обнаружили химию, которая заставила ведомства начать поиск

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Батайске ищут источник химического загрязнения воздуха после жалоб горожан на резкий запах. Проверку организовали специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и городская администрация.

Загрязнение воздуха и риск заболевания Альцгеймером
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнение воздуха и риск заболевания Альцгеймером

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха в двух точках города — на улицах Томской, 73 и Минской, 12. Лабораторный анализ показал, что в районе дома №73 по улице Томской содержание фенола превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Сейчас экологи пытаются выяснить, какое предприятие или объект выбросило химикат в атмосферу. Результаты анализов уже передали в региональное минприроды и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер и проведения экологического контроля.

В министерстве природных ресурсов и экологии области заявили, что продолжают проверку и держат ситуацию под контролем.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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