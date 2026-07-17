Бак снова будет полон: Псковская область договорилась о поставках, которые закончат топливный кризис

Дефицит бензина в Псковской области начал сокращаться. На заправках города Пскова снова появился 92-й и 95-й бензин, а очереди в утренние часы стали короче.
"В первую очередь благодаря принятым мерам. На неделе увеличили поставки топлива в регион, а сегодня "Лукойл" дополнительно увеличил поставки ещё на 50%. Началась системная работа с перекупами", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Чтобы водители могли заправиться без лишних ожиданий, в регионе ввели новые правила отпуска топлива. Теперь на АЗС проверяют ПТС и информируют клиентов о порядке заправки по номерам. Эти меры помогли ограничить доступ к топливу посредников, которые скупали бензин для перепродажи.
Ситуация влияет на повседневную жизнь тысяч автомобилистов и водителей коммерческого транспорта, для которых доступ к топливу напрямую связан с возможностью работать и перемещаться между районами области.
|Показатель
|Значение
|Рост поставок от "Лукойла"
|+50%
|Общий объем продаж бензина
|вырос в 2 раза
|Лимит отпуска в одни руки
|до 30 литров
Михаил Ведерников также призвал жителей не доверять слухам и фейкам о топливном кризисе, отметив, что вопрос остается на его личном контроле.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.