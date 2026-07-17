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Бак снова будет полон: Псковская область договорилась о поставках, которые закончат топливный кризис

Россия » Северо-Запад » Псков

Дефицит бензина в Псковской области начал сокращаться. На заправках города Пскова снова появился 92-й и 95-й бензин, а очереди в утренние часы стали короче.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

"В первую очередь благодаря принятым мерам. На неделе увеличили поставки топлива в регион, а сегодня "Лукойл" дополнительно увеличил поставки ещё на 50%. Началась системная работа с перекупами", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Чтобы водители могли заправиться без лишних ожиданий, в регионе ввели новые правила отпуска топлива. Теперь на АЗС проверяют ПТС и информируют клиентов о порядке заправки по номерам. Эти меры помогли ограничить доступ к топливу посредников, которые скупали бензин для перепродажи.

Ситуация влияет на повседневную жизнь тысяч автомобилистов и водителей коммерческого транспорта, для которых доступ к топливу напрямую связан с возможностью работать и перемещаться между районами области.

Показатель Значение
Рост поставок от "Лукойла" +50%
Общий объем продаж бензина вырос в 2 раза
Лимит отпуска в одни руки до 30 литров

Михаил Ведерников также призвал жителей не доверять слухам и фейкам о топливном кризисе, отметив, что вопрос остается на его личном контроле.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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