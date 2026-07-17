Сил природы оказалось недостаточно: тройняшки в Липецке выжили вопреки законам медицины

В Липецком областном перинатальном центре врачи помогли родиться тройняшкам в условиях, которые медики называют уникальными: дети полтора месяца развивались без околоплодных вод.
Мать троих сыновей, Кристина Смагина, провела шесть недель в режиме полной неподвижности. Врачи поддерживали беременность и вели постоянное наблюдение, чтобы сохранить жизни детей. В результате Саша, Макар и Захар родились живыми и здоровыми. Сейчас семья уже вернулась домой.
По словам медиков, подобные случаи практически не встречаются. Если отсутствие вод у одного плода фиксируется в практике, то одновременное выживание троих детей в таких обстоятельствах стало редким событием для медицины.
"Поздравляю семью Смагиных", — сообщил губернатор Игорь Артамонов, вручив родителям сертификат на региональную выплату за рождение тройни.
|Показатель
|Значение
|Сумма региональной выплаты
|1,2 млн рублей
|Срок развития без вод
|1,5 месяца
|Количество детей
|3 (сыновья)
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