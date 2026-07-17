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Сил природы оказалось недостаточно: тройняшки в Липецке выжили вопреки законам медицины

Россия » Центр » Липецк

В Липецком областном перинатальном центре врачи помогли родиться тройняшкам в условиях, которые медики называют уникальными: дети полтора месяца развивались без околоплодных вод.

малыш в роддоме
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
малыш в роддоме

Мать троих сыновей, Кристина Смагина, провела шесть недель в режиме полной неподвижности. Врачи поддерживали беременность и вели постоянное наблюдение, чтобы сохранить жизни детей. В результате Саша, Макар и Захар родились живыми и здоровыми. Сейчас семья уже вернулась домой.

По словам медиков, подобные случаи практически не встречаются. Если отсутствие вод у одного плода фиксируется в практике, то одновременное выживание троих детей в таких обстоятельствах стало редким событием для медицины.

"Поздравляю семью Смагиных", — сообщил губернатор Игорь Артамонов, вручив родителям сертификат на региональную выплату за рождение тройни.

Показатель Значение
Сумма региональной выплаты 1,2 млн рублей
Срок развития без вод 1,5 месяца
Количество детей 3 (сыновья)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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