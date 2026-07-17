Пробки на Михайловском шоссе закончатся не скоро: власти Белгородчины утвердили жесткий график работ

Дорожники установили пять новых пролетов на путепроводе по Михайловском шоссе. Также рабочие восстановили восемь ригелей и девять стоек сооружения.
Сейчас ремонт идет на левой стороне путепровода (в направлении Крейды), движение по правой стороне открыто. На объекте без выходных работают 70 человек и 10 единиц техники.
После монтажа балок специалисты займутся гидроизоляцией плиты проезжей части, установят деформационные швы и уложат двухслойный асфальт.
|Этап работ
|Срок завершения
|Левая половина сооружения
|Декабрь 2026 года
|Правая половина и весь объект
|Конец 2027 года
Когда первая сторона будет готова, транспорт перенаправят на нее, чтобы начать ремонт правой части. Путепровод построили в 2002 году, и сейчас он проходит капитальный ремонт впервые.
Для водителей и пешеходов обновится сама структура дороги: появится четыре полосы движения, разделительная полоса и полосы безопасности. Также вдоль путепровода обустроят совмещенные велопешеходные тротуары.
Модернизация Михайловского шоссе стала частью программы по обновлению мостовых сооружений города. Ранее здесь закончили ремонт мостов по проспекту Ватутина, улице Волчанской и путепровода по улице Студенческой.
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