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Пробки на Михайловском шоссе закончатся не скоро: власти Белгородчины утвердили жесткий график работ

Россия » Центр » Белгород

Дорожники установили пять новых пролетов на путепроводе по Михайловском шоссе. Также рабочие восстановили восемь ригелей и девять стоек сооружения.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Сейчас ремонт идет на левой стороне путепровода (в направлении Крейды), движение по правой стороне открыто. На объекте без выходных работают 70 человек и 10 единиц техники.

После монтажа балок специалисты займутся гидроизоляцией плиты проезжей части, установят деформационные швы и уложат двухслойный асфальт.

Этап работ Срок завершения
Левая половина сооружения Декабрь 2026 года
Правая половина и весь объект Конец 2027 года

Когда первая сторона будет готова, транспорт перенаправят на нее, чтобы начать ремонт правой части. Путепровод построили в 2002 году, и сейчас он проходит капитальный ремонт впервые.

Для водителей и пешеходов обновится сама структура дороги: появится четыре полосы движения, разделительная полоса и полосы безопасности. Также вдоль путепровода обустроят совмещенные велопешеходные тротуары.

Модернизация Михайловского шоссе стала частью программы по обновлению мостовых сооружений города. Ранее здесь закончили ремонт мостов по проспекту Ватутина, улице Волчанской и путепровода по улице Студенческой.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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