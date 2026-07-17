Никаких шансов успеть вовремя: жители Ростова-на-Дону оказались заложниками редких рейсов автобусов

Пассажиры Ростова-на-Дону, передвигающиеся между микрорайоном Левенцовский и поселком Александровка, столкнулись с острым дефицитом транспорта на маршруте № 55. Из-за редких рейсов горожане вынуждены пересаживаться на другие автобусы или тратить деньги на такси.
Эта линия особенно важна для жителей окраин, так как она связывает жилые массивы с центром города. Сейчас альтернативного прямого маршрута, который мог бы разгрузить линию, не существует.
В городской администрации подтвердили проблему. Статистика за конец июля показала, что в дневные часы на маршруте выходили всего шесть автобусов. Этого количества недостаточно для обеспечения нормального интервала движения в обе стороны.
"К перевозчику применяются штрафные санкции за допущенные нарушения", — сообщили в администрации города.
Несмотря на штрафы, вопрос реального увеличения количества машин на линии остается открытым. Для жителей Левенцовки и Александровки ситуация означает ежедневные очереди на остановках и задержки по дороге на работу или домой.
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