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Полярные Зори и Зашейка останутся без горячей воды на две недели с 20 июля

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Жители Полярных Зорь и Зашейки останутся без горячего водоснабжения с 20 июля. Срок ограничений составит почти две недели.

Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Специалисты планируют отремонтировать тепловые сети и источник теплоснабжения. По данным администрации Полярных Зорь, подача воды в жилые дома возобновится 2 августа.

Параметр Сведения
Дата начала отключения 20 июля
Дата восстановления подачи 2 августа
Причина Ремонт сетей и источника теплоснабжения
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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