Полярные Зори и Зашейка останутся без горячей воды на две недели с 20 июля

Жители Полярных Зорь и Зашейки останутся без горячего водоснабжения с 20 июля. Срок ограничений составит почти две недели.
Специалисты планируют отремонтировать тепловые сети и источник теплоснабжения. По данным администрации Полярных Зорь, подача воды в жилые дома возобновится 2 августа.
|Параметр
|Сведения
|Дата начала отключения
|20 июля
|Дата восстановления подачи
|2 августа
|Причина
|Ремонт сетей и источника теплоснабжения
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