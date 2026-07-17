Полярные Зори и Зашейка останутся без горячей воды на две недели с 20 июля

Жители Полярных Зорь и Зашейки останутся без горячего водоснабжения с 20 июля. Срок ограничений составит почти две недели.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Специалисты планируют отремонтировать тепловые сети и источник теплоснабжения. По данным администрации Полярных Зорь, подача воды в жилые дома возобновится 2 августа.

Параметр Сведения Дата начала отключения 20 июля Дата восстановления подачи 2 августа Причина Ремонт сетей и источника теплоснабжения