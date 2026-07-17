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Водителей заставили ждать: Псковская область продлила сроки жесткого графика заправки машин

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области продлили действие системы заправки автомобилей по принципу "чет-нечет". Ограничения будут работать как минимум до начала следующей недели, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Ситуация с наличием бензина на заправках начала выравниваться. По словам главы региона, это стало результатом борьбы с перекупщиками и роста объемов поставок топлива в область.

"На неделе были увеличены поставки топлива в регион. А сегодня "Лукойл", как и было обещано, дополнительно увеличил отгрузки ещё на 50%", — сообщил Михаил Ведерников.

Большинство автозаправочных станций региона уже перестроили работу под новые правила. Сотрудники АЗС информируют водителей о порядке заправки, ориентируясь на государственные регистрационные номера машин. В некоторых случаях проверяют паспорт транспортного средства (ПТС).

Решение оставить ограничения до следующей недели приняли на заседании оперативного штаба. Несмотря на рост поставок, власти решили закрепить текущую динамику, чтобы избежать повторного дефицита топлива.

Мера Статус / Объем
Поставки от "Лукойла" Рост на 50%
Система "чет-нечет" Продлена до начала следующей недели

Ответы на популярные вопросы

Как работает заправка по "чет-нечет"?

Водители могут заправлять автомобиль в определенные дни в зависимости от последней цифры государственного регистрационного номера.

Что нужно предъявить на заправке?

Обычно достаточно номера автомобиля, но сотрудники АЗС могут попросить предъявить ПТС для проверки данных.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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