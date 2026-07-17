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Кузбасс урезал финансирование: бездомных животных лишат защиты, улицы станут опаснее

Россия » Сибирь » Кемерово

Власти Кемеровской области существенно сократили финансирование программ по обращению с бездомными животными на 2026 год. Суммарный бюджет городов и округов региона на эти цели составит около 55 миллионов рублей, хотя годом ранее на отлов и содержание собак выделяли более 75 миллионов. Столь резкое урезание средств может осложнить и без того непростую ситуацию с безопасностью на улицах.

Бродячие собаки во дворе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бродячие собаки во дворе

Региональный бюджет и антирекорды финансирования

Наиболее ощутимый удар по бюджету пришелся на столицу региона. Кемерово в следующем году получит лишь 6,5 миллиона рублей, что почти в три раза меньше лимитов 2025 года, когда городу полагалось 17 миллионов. Подобная экономия выглядит рискованной на фоне общего износа городской инфраструктуры, где даже подвалы жилых домов не всегда готовы к экстренным ситуациям, не говоря уже о специализированных приютах для животных.

На фоне общего сокращения выделяется лишь Междуреченск, где финансирование незначительно увеличили — с 3,9 до 4,45 миллиона рублей. В остальных муниципалитетах чиновники выражают серьезную обеспокоенность, прогнозируя дефицит ресурсов для исполнения федерального законодательства. Как сообщает VSE42.Ru, муниципальные служащие уже называют сложившую ситуация настоящей катастрофой, которая затронет все сферы городского хозяйства.

"Резкое сокращение финансирования на отлов бездомных животных неизбежно приведет к росту их популяции и увеличению числа жалоб от населения. Городам придется выбирать между экстренными мерами и полным игнорированием проблемы до следующего бюджетного цикла", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Последствия экономии для муниципалитетов Кузбасса

Дефицит средств затронет не только прямой отлов, но и долгосрочные программы стерилизации и вакцинации. При текущих рыночных ценах на ветеринарные услуги выделенных Кемерову 6,5 миллиона рублей хватит лишь на выполнение минимального объема работ, что не остановит естественный прирост численности бродячих собак. Ситуация усугубляется тем, что многие границы земельного участка в частном секторе остаются незащищенными, что создает свободные зоны для формирования новых стай.

Специалисты отмечают, что текущая финансовая политика может спровоцировать социальное напряжение. Пока власти фокусируются на крупных стройках, таких как дорога в Китай или обновление транспортных артерий до соседнего Новосибирска, базовые вопросы повседневной безопасности рискуют остаться без должного внимания. Жителям региона остается лишь надеяться на пересмотр бюджетных лимитов в течение года.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с бездомными собаками в Кузбассе

Почему в 2026 году выделили меньше денег на отлов собак?

Решение связано с перераспределением бюджетных приоритетов региона на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов и оптимизацией расходов муниципалитетов.

Как сокращение бюджета отразится на безопасности жителей Кемерова?

Из-за нехватки средств количество отловленных особей может снизиться, что потенциально приведет к росту численности бесконтрольных стай в спальных районах города.

Предусмотрены ли дополнительные выплаты для приютов?

На данный момент информация о выделении экстренных субсидий для частных или муниципальных приютов сверх утвержденного плана финансирования отсутствует.

В каких городах финансирование осталось на прежнем уровне?

Почти во всех округах Кузбасса произошло снижение лимитов; единственным исключением стал Междуреченск, где бюджет вырос до 4,45 млн рублей.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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