Пляжный сезон обернулся серьезной угрозой: псковичам запретили заходить в воду в этих местах

Два пляжа в Псковской области признали непригодными для купания из-за загрязнения воды и песка. О результатах проверки сообщил региональный Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства исследовали 29 проб воды по химическому составу, 57 — по микробиологии, а также взяли 35 проб песка. Из 26 рекреационных зон региона санитарные заключения о безопасности получили 20 объектов.
Нарушения требований СанПиН зафиксировали на двух точках в Великолукском муниципальном округе:
Роспотребнадзор уже уведомил администрацию города и руководство детского лагеря. Эксплуатацию этих зон должны ограничить, чтобы исключить доступ людей к воде.
|Регион / Район
|Пригодные для купания пляжи
|Псков и окрестности
|городской пляж Пскова (р. Великая), пансионат "Маево" (оз. Смертное)
|Печорский район
|"Мальская долина" (оз. Мальское), отель "Плесков" и зона "Лукоморье" (оз. Псковское), пансионат "Кривск"
|Островский район
|"Гороховое озеро" (муниципальный пляж и санаторий), ДОЛ "Алые паруса"
|Невельский район
|санаторий "Голубые озёра", ДОЛ "Ленок", ДОЛ "Звёздный", ДОЛ "Юный железнодорожник"
|Гдовский район
|лагерь "Мультирайдерс" (оз. Забельское), ДОЛ "Зеркальный" и ДОЛ "Радуга" (оз. Ужинское)
|Пустошкинский и Великолукский районы
|турбаза "Алоль" (оз. Зверино), ДОЛ "Космос" (оз. Урицкое)
В Роспотребнадзоре предупреждают: заглатывание воды в грязных водоемах может привести к кишечным и энтеровирусным инфекциям, а также к заражению вирусным гепатитом А. Жителям региона рекомендуют следить за предупреждающими знаками на берегах.
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