Пляжный сезон обернулся серьезной угрозой: псковичам запретили заходить в воду в этих местах

Два пляжа в Псковской области признали непригодными для купания из-за загрязнения воды и песка. О результатах проверки сообщил региональный Роспотребнадзор.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляж у озера

Специалисты ведомства исследовали 29 проб воды по химическому составу, 57 — по микробиологии, а также взяли 35 проб песка. Из 26 рекреационных зон региона санитарные заключения о безопасности получили 20 объектов.

Нарушения требований СанПиН зафиксировали на двух точках в Великолукском муниципальном округе:

городской пляж Великих Лук на реке Ловать (загрязнена и вода, и песок);

озеро Балаздынь на территории ДОЛ "Берёзка" (загрязнена вода).

Роспотребнадзор уже уведомил администрацию города и руководство детского лагеря. Эксплуатацию этих зон должны ограничить, чтобы исключить доступ людей к воде.

Регион / Район Пригодные для купания пляжи Псков и окрестности городской пляж Пскова (р. Великая), пансионат "Маево" (оз. Смертное) Печорский район "Мальская долина" (оз. Мальское), отель "Плесков" и зона "Лукоморье" (оз. Псковское), пансионат "Кривск" Островский район "Гороховое озеро" (муниципальный пляж и санаторий), ДОЛ "Алые паруса" Невельский район санаторий "Голубые озёра", ДОЛ "Ленок", ДОЛ "Звёздный", ДОЛ "Юный железнодорожник" Гдовский район лагерь "Мультирайдерс" (оз. Забельское), ДОЛ "Зеркальный" и ДОЛ "Радуга" (оз. Ужинское) Пустошкинский и Великолукский районы турбаза "Алоль" (оз. Зверино), ДОЛ "Космос" (оз. Урицкое)

В Роспотребнадзоре предупреждают: заглатывание воды в грязных водоемах может привести к кишечным и энтеровирусным инфекциям, а также к заражению вирусным гепатитом А. Жителям региона рекомендуют следить за предупреждающими знаками на берегах.