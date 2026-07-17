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Пляжный сезон обернулся серьезной угрозой: псковичам запретили заходить в воду в этих местах

Россия » Северо-Запад » Псков

Два пляжа в Псковской области признали непригодными для купания из-за загрязнения воды и песка. О результатах проверки сообщил региональный Роспотребнадзор.

Пляж у озера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пляж у озера

Специалисты ведомства исследовали 29 проб воды по химическому составу, 57 — по микробиологии, а также взяли 35 проб песка. Из 26 рекреационных зон региона санитарные заключения о безопасности получили 20 объектов.

Нарушения требований СанПиН зафиксировали на двух точках в Великолукском муниципальном округе:

  • городской пляж Великих Лук на реке Ловать (загрязнена и вода, и песок);
  • озеро Балаздынь на территории ДОЛ "Берёзка" (загрязнена вода).

Роспотребнадзор уже уведомил администрацию города и руководство детского лагеря. Эксплуатацию этих зон должны ограничить, чтобы исключить доступ людей к воде.

Регион / Район Пригодные для купания пляжи
Псков и окрестности городской пляж Пскова (р. Великая), пансионат "Маево" (оз. Смертное)
Печорский район "Мальская долина" (оз. Мальское), отель "Плесков" и зона "Лукоморье" (оз. Псковское), пансионат "Кривск"
Островский район "Гороховое озеро" (муниципальный пляж и санаторий), ДОЛ "Алые паруса"
Невельский район санаторий "Голубые озёра", ДОЛ "Ленок", ДОЛ "Звёздный", ДОЛ "Юный железнодорожник"
Гдовский район лагерь "Мультирайдерс" (оз. Забельское), ДОЛ "Зеркальный" и ДОЛ "Радуга" (оз. Ужинское)
Пустошкинский и Великолукский районы турбаза "Алоль" (оз. Зверино), ДОЛ "Космос" (оз. Урицкое)

В Роспотребнадзоре предупреждают: заглатывание воды в грязных водоемах может привести к кишечным и энтеровирусным инфекциям, а также к заражению вирусным гепатитом А. Жителям региона рекомендуют следить за предупреждающими знаками на берегах.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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