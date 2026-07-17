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Старый трубопровод больше не подведет: в Крыму почти завершили работы, которые спасут курортный сезон

Россия » Юг » Симферополь

В Крыму почти завершили капремонт аварийного участка магистрального водовода, который тянется от села Прибрежное до стелы "Евпатория". По данным предприятия "Вода Крыма", готовность объекта достигла 99%.

Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Новый трубопровод общей протяженностью семь километров фактически готов к работе. К середине июля подрядчики установили байпас длиной 4,3 километра, смонтировали и сварили втулки, а также собрали камеры.

Сейчас рабочие делают обваловку. Этот защитный слой убережет трубу от механических повреждений и воздействия внешней среды, что обеспечит устойчивость всей конструкции.

Полностью закончить все строительно-монтажные работы планируют к декабру 2027 года. Проект финансирует федеральный бюджет через программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

Обновление этого участка важно для стабильного водоснабжения западного региона полуострова, особенно в пиковые летние периоды, когда нагрузка на сети из-за туристов и нужд сельского хозяйства возрастает.

"14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года", — сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Параметр объекта Показатель
Общая протяженность около 7 км
Длина установленного байпаса 4,3 км
Срок завершения всех работ декабрь 2027 года

Ремонт аварийных участков магистралей позволяет снизить потери воды в земле и избежать внезапных отключений в населенных пунктах и на курортах.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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