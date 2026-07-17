Старый трубопровод больше не подведет: в Крыму почти завершили работы, которые спасут курортный сезон

В Крыму почти завершили капремонт аварийного участка магистрального водовода, который тянется от села Прибрежное до стелы "Евпатория". По данным предприятия "Вода Крыма", готовность объекта достигла 99%.
Новый трубопровод общей протяженностью семь километров фактически готов к работе. К середине июля подрядчики установили байпас длиной 4,3 километра, смонтировали и сварили втулки, а также собрали камеры.
Сейчас рабочие делают обваловку. Этот защитный слой убережет трубу от механических повреждений и воздействия внешней среды, что обеспечит устойчивость всей конструкции.
Полностью закончить все строительно-монтажные работы планируют к декабру 2027 года. Проект финансирует федеральный бюджет через программу модернизации коммунальной инфраструктуры.
Обновление этого участка важно для стабильного водоснабжения западного региона полуострова, особенно в пиковые летние периоды, когда нагрузка на сети из-за туристов и нужд сельского хозяйства возрастает.
"14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года", — сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
|Параметр объекта
|Показатель
|Общая протяженность
|около 7 км
|Длина установленного байпаса
|4,3 км
|Срок завершения всех работ
|декабрь 2027 года
Ремонт аварийных участков магистралей позволяет снизить потери воды в земле и избежать внезапных отключений в населенных пунктах и на курортах.
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