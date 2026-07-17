Обычный путь домой может закончиться трагедией: жителей Грайворонского округа предупредили об опасности

Жителей и гостей Грайворонского округа просят ограничить передвижения по населенным пунктам в темное время суток. Это связано с участившимися атаками FPV-дронов, которые стали чаще фиксировать ночью.
Наибольшему риску подвергаются люди, передвигающиеся пешком, на велосипедах или самокатах. В условиях плохой видимости такие способы перемещения становятся наиболее опасными.
Местные власти рекомендуют тем, кто не успевает вернуться домой до наступления темноты, заранее договориться о ночлеге у друзей или знакомых, чтобы избежать перемещений по улицам ночью.
|Канал связи
|Назначение
|Служба спасения
|Телефон 112
|Оперативные данные
|Специальная группа в сети и рации
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